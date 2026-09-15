DIPUTADO RIQUELME CRITICA SUSPENSIÓN DE RECURSOS PARA LISTAS DE ESPERA Y CALIFICA DECISIÓN DEL CORE COMO “UNA VERGÜENZA”

Una extensa revisión de distintas materias que marcan la agenda regional realizó esta mañana el diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó temas vinculados con la pesca artesanal, la investigación por eventual colusión en la compra de centolla, el desarrollo de Tierra del Fuego, la soberanía nacional, la conectividad con la Antártica, la actividad portuaria, la ejecución de proyectos de inversión y los recursos destinados a salud.

En el marco de su semana distrital, el parlamentario destacó que una de sus prioridades es mantener presencia en las distintas provincias de la región y recoger directamente las inquietudes de sus habitantes para posteriormente gestionar soluciones ante las autoridades nacionales.

Riquelme recordó algunas gestiones realizadas durante los últimos meses, entre ellas la relacionada con los pescadores artesanales y el rango de talla permitido para los recursos extraídos, además de la situación de los cargos necesarios para mantener el servicio de diálisis en Porvenir.







“Esos son los las demandas que nos piden los magallánicos y en eso estamos trabajando”, señaló.





Centolla y preocupación por eventual concentración del mercado



Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de la centolla y la investigación que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. El diputado explicó que, debido al carácter investigativo del proceso, existen antecedentes de las reuniones que no puede revelar, aunque sí manifestó preocupación por el escenario que podría producirse en el mercado regional.

En ese sentido, indicó que pescadores artesanales le han planteado que actualmente el precio de compra de la centolla sería inferior al registrado durante el mismo período del año anterior, situación que, a su juicio, debe ser observada por las autoridades competentes.

El parlamentario expresó preocupación ante la posibilidad de que las eventuales sanciones a empresas involucradas terminen reduciendo significativamente el número de compradores disponibles para los pescadores artesanales.







“Lo que a mí me hicieron saber es que justamente incluso en estos momentos se están pagando menos valores que incluso el año pasado, cuando había esta colusión”, sostuvo.

Riquelme enfatizó que este asunto también ha sido abordado en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y sostuvo que su rol debe centrarse en la fiscalización y en la búsqueda de soluciones dentro de las atribuciones que corresponden al Poder Legislativo.



Pesca artesanal: “El oficio ya fue emanado”



Respecto de otra de las demandas de los pescadores artesanales, relacionada con el margen de error de talla en los desembarques, el diputado afirmó que ya se logró avanzar ante la Subsecretaría de Pesca.







“No solo conversamos, ya lo logramos ya. El oficio ya fue emanado por parte de la Subsecretaría de Pesca y en menos de 5 meses solucionamos ese problema que era un problema que era derivado de la administración anterior”, afirmó.



No obstante, señaló que permanece pendiente la situación de las multas aplicadas al sector, cuyo aumento atribuyó a un cambio metodológico.



Tierra del Fuego y el desafío del poblamiento



Durante la entrevista, Riquelme adelantó parte de su agenda para esta semana distrital, que contempla actividades en Tierra del Fuego y reuniones con autoridades locales y organizaciones.

El parlamentario sostuvo que el desarrollo de esta zona debe abordarse desde una perspectiva de Estado, poniendo énfasis en infraestructura, conectividad y generación de oportunidades laborales.

En este punto, comparó la realidad demográfica de ambos lados de la frontera y manifestó su preocupación por el bajo nivel de poblamiento de Tierra del Fuego chilena.







“Yo creo que la inversión tiene que ser al revés, tiene que ser enfocada. El Estado tiene que invertir en infraestructura y facilitar que los ciudadanos puedan poblar estos vastos territorios”, afirmó.



A su juicio, la estrategia no debería concentrarse únicamente en leyes de excepción, sino en generar condiciones concretas para que las personas puedan vivir y trabajar en la zona.







“Yo creo que efectivamente lo que tenemos que darle es oportunidades de trabajo a las personas, porque si no nadie va a ir a Tierra del Fuego si no oportunidades de trabajo y ahí es importante el rol del Estado en generar infraestructura, en generar conectividad”, planteó.





Antártica y soberanía: fortalecer infraestructura



Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la posición que, a su juicio, debe adoptar Chile frente al desarrollo del extremo austral y la Antártica.

En relación con las inversiones realizadas o proyectadas en infraestructura portuaria y aeroportuaria, Riquelme sostuvo que el país debe avanzar en consolidar a Magallanes como puerta de entrada hacia el continente antártico.







“Nosotros tenemos que hacer el polo y la puerta de entrada a la Antártida y el polo logístico para ello y para eso necesitamos puertos y aeropuertos, decentes vías de comunicación hacia la Antártica y aún no los tenemos, pero estamos en vías de”, señaló.



En esa línea, destacó proyectos como el camino Vicuña-Yendegaia, el desarrollo del puerto de Puerto Williams y distintas inversiones relacionadas con infraestructura antártica.

El diputado también marcó distancia respecto de centrar la discusión sobre soberanía exclusivamente en el ámbito militar.







“La soberanía se ejerce así ya y yo la verdad, yo no voy a opinar sobre la base naval de Ushuaia. Yo creo que ellos pueden hacer las inversiones que quieran las bases que quieran, nosotros las tenemos y no les vamos a pedir permiso a los argentinos para realizarla”, manifestó.

Defensa del comercio con las Falkland



En materia de relaciones con Argentina y Reino Unido, el diputado también se refirió al comercio entre Magallanes y las islas Falkland, defendiendo la posibilidad de que la región pueda prestar servicios y desarrollar actividad económica con ese territorio.

Riquelme recordó la histórica vinculación comercial entre Magallanes y las islas y sostuvo que la actividad asociada al tránsito marítimo puede generar beneficios para empresas y trabajadores regionales.







“Yo voy a defender el trabajo de Magallanes, esa es mi pega, así como quiero propiciar la puerta de entrada Antártida”, afirmó.



En ese contexto, también planteó que Chile debería mantener una posición de neutralidad frente a conflictos internacionales en los que no es parte directa.







“Chile tiene que volver a su posición de neutralidad, nosotros tenemos que seguir realizando el mismo comercio que realizamos con Estados Unidos, como realizamos con China, etcétera, etcétera, y creo que es tan perjudicial el reconocimiento, este reconocimiento tácito de las Falkland”, sostuvo.





Reglamentación del cabotaje



Otro de los asuntos abordados fue la reglamentación de la Ley de Cabotaje y sus eventuales efectos para Magallanes, particularmente respecto de las características y dimensiones de las embarcaciones que podrían operar en la zona.

Riquelme aseguró que se han realizado gestiones ante la Subsecretaría de Transportes y la Contraloría para plantear observaciones técnicas y defender las particularidades de la región.







“Entonces nosotros hemos hecho las observaciones, hemos hecho las reuniones, teníamos una reunión pendiente con el subsecretario de Transporte y hemos hecho las presentaciones a Contraloría para defender la posición que nos conviene a los magallánicos”, explicó.



El parlamentario argumentó que las condiciones de operación de Magallanes deben ser consideradas de manera diferenciada respecto de otras regiones con mayor actividad marítima.



Críticas por falta de ejecución de proyectos



Finalmente, Riquelme manifestó preocupación por la baja ejecución de proyectos de inversión y sus efectos sobre el empleo regional.

A su juicio, parte de los recursos disponibles deberían concentrarse en materializar iniciativas que ya cuentan con aprobación, en lugar de continuar destinando recursos principalmente a estudios, asesorías o gastos corrientes.







“Hoy día tenemos que tener menos gastos corrientes, o sea menos asesorías, menos contrataciones, menos estudio y empezar a gastarnos la plata en los proyectos que ya tenemos aprobados”, sostuvo.



En materia de salud, cuestionó además que el Consejo Regional haya postergado la votación de recursos destinados a enfrentar las listas de espera.







“Que nuevamente se haya suspendido la votación de más de 9.000 millones en salud para todos los magallánicos por parte del Consejo Regional. Es una vergüenza”, afirmó.



Riquelme sostuvo que estos recursos deberían ser evaluados desde una perspectiva sanitaria y no política, enfatizando que la ejecución de inversiones y programas con impacto directo en la ciudadanía debe constituir una prioridad regional.





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