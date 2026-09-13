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13 de septiembre de 2026

COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRÓ FIESTAS PATRIAS CON MUESTRA Y CAMPEONATO DE CUECA

​Con distintas actividades, el Colegio Pierre Faure de Punta Arenas celebró las Fiestas Patrias, reuniendo a estudiantes, familias y funcionarios en jornadas marcadas por la música, los bailes tradicionales y el ambiente dieciochero.

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Las actividades comenzaron el 5 de septiembre con la tradicional Kermesse, organizada por el Centro de Padres junto a estudiantes y funcionarios del establecimiento. Durante la jornada, el público pudo disfrutar de juegos, comidas típicas y otras actividades relacionadas con las celebraciones nacionales.

A lo largo de la semana, los distintos cursos realizaron actividades conmemorativas, incluyendo el uso de vestimenta típica y espacios de convivencia. El programa también contempló la XVI Muestra y Campeonato de Cueca, en la que participaron estudiantes de distintos niveles, además de profesores y asistentes de la educación.

Los estudiantes más pequeños realizaron muestras grupales de cueca y otros bailes tradicionales de Chile, mientras que los participantes de los demás niveles compitieron divididos en tres categorías según sus edades. El jurado estuvo integrado por Gianfranco Grau, Jacqueline Vargas y Sebastián Oyarzo, quienes además realizaron una demostración de cueca antes de entregar los resultados.

En la primera categoría, el primer lugar fue para Francisca Bravo e Ignacio Vargas; en la segunda categoría, para Noelia Donicke y Gabriel Avendaño; y en la tercera categoría, para Francisca Vargas y Matías Navarro. Los segundos y terceros lugares también fueron reconocidos durante la ceremonia de cierre.


Lanzamiento CChC Fiestas Patrias (10)

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Francesca Muñoz, Alejandro Riquelme, Álvaro Carter y Catalina del Real
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