13 de septiembre de 2026
COLEGIO PIERRE FAURE CELEBRÓ FIESTAS PATRIAS CON MUESTRA Y CAMPEONATO DE CUECA
Con distintas actividades, el Colegio Pierre Faure de Punta Arenas celebró las Fiestas Patrias, reuniendo a estudiantes, familias y funcionarios en jornadas marcadas por la música, los bailes tradicionales y el ambiente dieciochero.
Las actividades comenzaron el 5 de septiembre con la tradicional Kermesse, organizada por el Centro de Padres junto a estudiantes y funcionarios del establecimiento. Durante la jornada, el público pudo disfrutar de juegos, comidas típicas y otras actividades relacionadas con las celebraciones nacionales.
A lo largo de la semana, los distintos cursos realizaron actividades conmemorativas, incluyendo el uso de vestimenta típica y espacios de convivencia. El programa también contempló la XVI Muestra y Campeonato de Cueca, en la que participaron estudiantes de distintos niveles, además de profesores y asistentes de la educación.
Los estudiantes más pequeños realizaron muestras grupales de cueca y otros bailes tradicionales de Chile, mientras que los participantes de los demás niveles compitieron divididos en tres categorías según sus edades. El jurado estuvo integrado por Gianfranco Grau, Jacqueline Vargas y Sebastián Oyarzo, quienes además realizaron una demostración de cueca antes de entregar los resultados.
En la primera categoría, el primer lugar fue para Francisca Bravo e Ignacio Vargas; en la segunda categoría, para Noelia Donicke y Gabriel Avendaño; y en la tercera categoría, para Francisca Vargas y Matías Navarro. Los segundos y terceros lugares también fueron reconocidos durante la ceremonia de cierre.
DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
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