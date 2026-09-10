SEREMI DE SALUD REFUERZA FISCALIZACIÓN DE ALIMENTOS ANTE LA PROXIMIDAD DE FIESTAS PATRIAS

Con la proximidad de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de Magallanes reforzará las acciones de fiscalización y vigilancia sobre los establecimientos dedicados a la elaboración, almacenamiento y comercialización de alimentos en la región.

Así lo dio a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones el encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud de Magallanes, Alex Lucero, quien explicó que esta área desarrolla durante todo el año labores de autorización, fiscalización y vigilancia sanitaria para resguardar que los alimentos destinados al consumo de la población sean inocuos.

La Unidad de Alimentos forma parte del Departamento de Acción Sanitaria y entre sus funciones se encuentra la fiscalización de los establecimientos donde se elaboran o almacenan alimentos, el control de productos alimenticios importados que ingresan a la región y la vigilancia de las condiciones sanitarias asociadas a la comercialización y manipulación de estos productos.

El trabajo también considera las denuncias y solicitudes efectuadas por la comunidad, las cuales son incorporadas a los procesos de fiscalización para verificar eventuales incumplimientos y entregar una respuesta a quienes realizan los requerimientos.

Uno de los desafíos que enfrenta actualmente la autoridad sanitaria corresponde a la comercialización de alimentos mediante redes sociales y plataformas digitales. La preocupación se concentra principalmente en productos perecibles, como carnes, pescados y mariscos, debido a que en algunos casos se desconoce el lugar de elaboración, las condiciones de manipulación y la procedencia de los alimentos.

Ante esta situación, la recomendación es privilegiar establecimientos autorizados y, en caso de realizar compras por internet, verificar que el vendedor cuente con un domicilio o establecimiento físico que permita conocer dónde se elaboran y manipulan los productos. La existencia de un sistema de distribución basado exclusivamente en entregas a domicilio, sin una dirección claramente identificable, puede dificultar la fiscalización y generar mayores riesgos para los consumidores.

De cara a Fiestas Patrias, los controles sanitarios se concentran especialmente en aquellos establecimientos donde aumenta la demanda de alimentos, entre ellos carnicerías, panaderías, supermercados y locales dedicados a la elaboración de productos típicos de estas fechas, como las empanadas.

En el caso de las carnes, la autoridad sanitaria recomienda adquirirlas únicamente en establecimientos autorizados y verificar que se encuentren correctamente refrigeradas, además de observar su coloración, olor y textura. En los productos envasados también se debe revisar que el envase se encuentre en buenas condiciones, que la fecha de vencimiento esté vigente y que se haya mantenido la temperatura de conservación correspondiente.

En las carnicerías también es importante observar las condiciones de higiene del establecimiento y de los trabajadores que manipulan los alimentos, considerando aspectos como el lavado de manos, disponibilidad de jabón y elementos para el secado, además de la limpieza de cuchillos, tablas y otros utensilios utilizados durante la atención.

El control del origen de las carnes constituye otro de los aspectos relevantes durante estas fechas. En el caso de canales completas de vacuno u ovino, los timbres correspondientes al proceso de faenamiento permiten identificar que el animal proviene de un establecimiento autorizado y que fue sometido a una revisión veterinaria antes de ser destinado al consumo.

Cuando se detectan productos cuyo origen no puede ser acreditado o que provienen de faenamientos realizados fuera de establecimientos autorizados, la autoridad sanitaria puede proceder al decomiso y posterior destrucción de la carne, además de iniciar el correspondiente sumario sanitario.

Estas labores se desarrollan también de manera coordinada con otros organismos, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y fiscalización de los productos comercializados en la región.

Durante Fiestas Patrias también se consideran controles a los puestos de venta de alimentos instalados de manera temporal en ferias, eventos y actividades desarrolladas en espacios públicos. Para estos casos existen requisitos sanitarios específicos que deben ser cumplidos por quienes comercializan alimentos, los cuales son fiscalizados durante el desarrollo de las actividades.

Junto con la fiscalización de los establecimientos, la autoridad sanitaria llamó a los consumidores a mantener medidas de prevención una vez que los alimentos llegan al hogar. Carnes, pescados y mariscos deben ser refrigerados oportunamente para mantener la cadena de frío y evitar su deterioro.

También se enfatizó la importancia de prevenir la contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos. Para ello, se recomienda lavar correctamente las manos y limpiar los utensilios utilizados para manipular carnes crudas antes de emplearlos con alimentos que serán consumidos directamente, como verduras y ensaladas.

La manipulación inadecuada de alimentos en los hogares constituye uno de los principales factores asociados a brotes de intoxicación alimentaria, por lo que las medidas de higiene, almacenamiento y conservación tienen un rol fundamental en la prevención.

Respecto de los productos del mar, la autoridad sanitaria recordó que el consumo debe realizarse desde establecimientos autorizados y con productos que cuenten con los análisis correspondientes. En particular, se reiteró que el limón y la cocción no eliminan las toxinas asociadas a la marea roja, por lo que la principal medida preventiva es adquirir mariscos en lugares formales y verificar que sean aptos para el consumo.

De esta manera, durante las próximas semanas la Seremi de Salud mantendrá reforzadas sus acciones de fiscalización, mientras que el llamado a la comunidad apunta a adoptar medidas de autocuidado, preferir establecimientos autorizados y prestar especial atención a las condiciones de conservación, procedencia y manipulación de los alimentos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

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