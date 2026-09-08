GENDARMERÍA CAPACITA A SUS FUNCIONARIOS SOBRE EL USO DE LA FUERZA CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Gendarmería de Chile desarrolló en Punta Arenas un seminario de capacitación dirigido a sus funcionarios, centrado en el uso de la fuerza al interior de los establecimientos penitenciarios, con énfasis en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

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La actividad forma parte de una planificación nacional destinada a difundir la Resolución N.º 5.574, que actualizó la normativa institucional sobre esta materia e incorporó estándares jurídicos nacionales e internacionales.





El director regional de Gendarmería en Magallanes, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, explicó que "el objetivo es reforzar los conocimientos que ya posee nuestro personal, incorporar nuevas herramientas y aplicar lo aprendido en el quehacer cotidiano al interior de los recintos penitenciarios".

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El seremi (s) de Justicia y Derechos Humanos, doctor René Castro Cid, destacó que estas instancias permiten fortalecer el trabajo institucional respecto del trato de las personas privadas de libertad. "Un seminario de derechos humanos brinda la oportunidad de reforzar conceptos e ideas sobre el uso adecuado de la fuerza, lo que resulta esencial para garantizar un trato apropiado a quienes se encuentran privados de libertad", señaló.

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Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas, subrayó que el actuar del personal debe cumplir condiciones de legalidad y legitimidad. "El uso correcto de la fuerza es fundamental para el cumplimiento de sus funciones. Estos procedimientos deben ser entrenados tanto en su dimensión técnica como en la toma de decisiones de quienes dirigen las acciones", afirmó.





Excepcionalidad y proporcionalidad

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Roberto Cordero, profesional del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Gendarmería y expositor del seminario, explicó que la nueva resolución reemplazó la normativa anterior para responder a los cambios experimentados por la sociedad y la institución, incorporando los estándares internacionales de derechos humanos.

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El profesional precisó que el uso de la fuerza está legalmente reservado a determinados organismos del Estado y debe ejercerse dentro de un marco que define cuándo corresponde emplearla, sobre la base de principios como la excepcionalidad y la proporcionalidad.

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"No podemos usar la fuerza si no existe una resistencia activa. Contamos con un marco regulatorio que permite emplearla cuando corresponde, pero que también establece sanciones si se utiliza de manera incorrecta", enfatizó Cordero.

La aplicación operativa de la resolución fue abordada por el mayor Álvaro Catalán Retamal, de la Unidad de Procedimientos de la Subdirección Operativa, quien explicó que la capacitación entrega instrucción práctica sobre el protocolo institucional.

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"Esta normativa establece un marco regulatorio robusto y riguroso. Su propósito es mantener altos estándares en la aplicación de la fuerza, con estricto apego a las normas y principios de respeto de los derechos humanos de la población penal", manifestó.

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Mediante estas jornadas, Gendarmería busca mantener actualizados los conocimientos de sus funcionarios y fortalecer procedimientos penitenciarios legales, legítimos y proporcionales, resguardando tanto el cumplimiento de sus funciones como los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia.