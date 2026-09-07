FOSIS INVIERTE MÁS DE $108 MILLONES PARA APOYAR A 87 EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS

Un total de 87 personas de Punta Arenas iniciaron su participación en el programa Emprendamos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), iniciativa que contempla una inversión superior a los $108 millones para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de sus emprendimientos.

El programa, en sus modalidades Básico y Avanzado, considera talleres de capacitación orientados a mejorar la gestión de los negocios, asesoría personalizada y un capital destinado a la adquisición de insumos y bienes. La ejecución de las iniciativas está a cargo de Educap y la Universidad SEK.

Durante uno de los talleres de inicio, la directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón, señaló que el programa busca entregar herramientas para que las personas puedan fortalecer sus negocios, generar ingresos y avanzar hacia una mayor autonomía económica. La autoridad llamó a los participantes a aprovechar las instancias de capacitación, asesoría y financiamiento disponibles.

Entre las participantes se encuentra Carola Poblete, responsable del emprendimiento “Con las Manitos de Gabriela”, quien busca ampliar su cartera de clientes y orientar parte de su negocio hacia los grupos del Movimiento de Guías y Scouts de Chile presentes en la región. Su propuesta contempla la elaboración de accesorios como pañolines e insignias para actividades y ceremonias.

Durante este año, el FOSIS apoyará a 445 personas de la Región de Magallanes a través de su línea de emprendimiento, que contempla capacitación, asesoría y financiamiento. Para este conjunto de iniciativas, el servicio considera una inversión superior a los $493 millones.

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