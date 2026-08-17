FOSIS ABRE CONVOCATORIA PARA ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS CON FINANCIAMIENTO DE HASTA $5 MILLONES

Un intenso despliegue territorial y el fortalecimiento de las herramientas de apoyo al emprendimiento y la empleabilidad forman parte de la agenda que desarrolla actualmente el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) en Magallanes, según explicó esta mañana la directora regional del organismo, María Teresa Castañón, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional repasó las principales líneas de trabajo que se están ejecutando en las distintas provincias, destacando tanto los programas destinados directamente a emprendedores como el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad y la búsqueda de nuevos mecanismos de articulación con otros servicios públicos.

Castañón explicó que durante sus primeras semanas en el cargo ha priorizado conocer directamente las realidades de los distintos territorios, incluyendo Puerto Natales, Cabo de Hornos y Timaukel.

“Estamos trabajando fuerte, hemos ya viajado a Natales, estamos trabajando con Cabo de Hornos, estamos trabajando con Timaukel, que hemos lanzado varios programas de Emprendamos, hemos terminado algunos programas de Emprendamos Avanzados, estamos iniciando unos Emprendamos Básico, estamos visitando a las familias porque hay una línea bien importante que es como el corazón también del FOSIS, que es el Programa Familias”, señaló.

En este último caso, detalló que en Magallanes son alrededor de 300 familias las que participan del programa, con un proceso de acompañamiento que se extiende durante 24 meses. La intervención considera distintos ámbitos de la vida familiar, entre ellos educación, salud, empleabilidad y acceso a beneficios sociales.

“Entendiendo, obviamente, que la vulnerabilidad es multidimensional, entonces vamos trabajando en diferentes líneas, educación, salud, empleabilidad, etcétera”, explicó la directora regional.

Según indicó, el objetivo es que las familias conozcan y puedan utilizar las distintas herramientas disponibles en el Estado, acompañándolas en procesos como la nivelación de estudios, controles de salud, continuidad educativa, acceso a becas y desarrollo de iniciativas económicas.

“Ese es como el corazón de FOSIS, el ir sacando a las personas, a las familias del estado de vulnerabilidad en el que están, entregándoles toda la oferta programática y educándolas a dónde pueden ir”, afirmó.

Emprendimiento como una ruta de crecimiento

Dentro de las líneas que concentran buena parte de la actividad del servicio se encuentran los programas de emprendimiento. En ese contexto, Castañón destacó el desarrollo de Emprendamos, particularmente sus etapas destinadas a personas que están dando sus primeros pasos con una idea de negocio.

El programa contempla capacitación y acompañamiento, además de recursos para que los participantes puedan adquirir implementos o insumos necesarios para poner en marcha sus iniciativas.

La directora regional explicó que el objetivo no es que los beneficiarios permanezcan únicamente en la etapa inicial, sino que puedan avanzar progresivamente hacia programas de mayor especialización y, posteriormente, acceder a instrumentos de otros servicios.

“Y la idea de estos que no se queden en el básico porque la idea es que sigan avanzando, que después pasen al otro Emprendamos y lleguen hasta el Emprendamos Avanzados. Y ahí ya el negocio va a estar un poquito más fuerte”, sostuvo.

En esta línea, FOSIS está trabajando en un mayor encadenamiento con instituciones como Sercotec y Corfo, buscando que los emprendedores que logren consolidar sus negocios puedan acceder posteriormente a instrumentos destinados a iniciativas formalizadas y con mayores niveles de desarrollo.

La autoridad agregó que actualmente existe coordinación con Corfo y Sercotec para facilitar esta transición, particularmente en materia de formalización.

“Ese encadenamiento es fundamental porque de esa manera entregas un servicio de emprendimiento absolutamente integral, empiezan desde muy pequeñito y la idea es que puedan además formalizarse y optar a los otros beneficios que tiene Sercotec y Corfo”, afirmó.

Formalización: superar el temor y conocer las oportunidades

Uno de los obstáculos que FOSIS busca abordar es el temor que algunos emprendedores tienen frente a la formalización de sus actividades económicas, particularmente por la posibilidad de perder beneficios sociales.

Para enfrentar esta preocupación, el organismo desarrolló recientemente una capacitación junto a la Defensoría del Contribuyente, instancia en la que emprendedores pudieron conocer las implicancias tributarias de formalizar sus negocios y resolver dudas directamente con especialistas.

“Les explicábamos los pros y los contra de formalizarse, a lo cual la gente y nuestros emprendedores se dieron cuenta que tenía más beneficios que contra y obviamente se dieron cuenta que el formalizarse le abre otras puertas y que pueden ir creciendo aún más”, señaló Castañón.

La directora regional valoró la participación registrada en la actividad y sostuvo que este tipo de instancias continuarán desarrollándose, debido a la importancia de entregar información clara antes de que las personas tomen decisiones respecto de sus emprendimientos.

“La idea es que se puedan formalizar. Entremos a ese tema publicado hace un par de jornadas. Está disponible en radiopolar.com y también en nuestro sitio web y en redes sociales. FOSIS y Defensoría del Contribuyente capacitaron en temas tributarios a emprendedores de Punta Arenas”, agregó durante la conversación.

Convocatoria para agrupaciones productivas

Uno de los principales anuncios entregados durante la entrevista fue la apertura del programa Emprendamos Grupal Autogestionado, destinado exclusivamente a organizaciones productivas.

La iniciativa contempla ocho cupos, con un financiamiento de $5 millones por agrupación, lo que representa un total regional de $40 millones. El programa considera no solamente recursos económicos, sino también componentes de capacitación, asesoría y acompañamiento.

“Emprendamos Grupal Autogestionado es un programa que busca que las organizaciones productivas que están asociadas puedan postular a un fondo de $5.000.000. Tenemos 8 cupos, un total de $40.000.000”, informó Castañón.

La convocatoria está dirigida a organizaciones productivas de las cuatro cabeceras provinciales y uno de los requisitos principales es que su carácter productivo esté establecido en sus estatutos.

Además, al menos la mitad de los integrantes de cada agrupación deberá contar con un Registro Social de Hogares de hasta el 60%.

La directora regional recalcó que la ampliación del requisito desde el 40% al 60% permite incorporar a un número mayor de potenciales beneficiarios.

“Yo creo que es muy bueno que se haya ampliado del 40% al 60%, porque ahí entran muchas más personas”, sostuvo.

Entre los ejemplos de potenciales beneficiarios mencionó agrupaciones dedicadas a la producción y comercialización de hortalizas, huevos u otros productos, así como iniciativas vinculadas a la artesanía y otras actividades económicas.

En contraste, aclaró que no podrán postular organizaciones cuya finalidad no sea productiva, como juntas de vecinos, centros deportivos, centros de madres, consejos vecinales o centros de adultos mayores.

Las bases de la convocatoria estarán disponibles hasta el 7 de septiembre y las personas interesadas pueden obtener información a través de los canales oficiales de FOSIS o acudir presencialmente a las oficinas regionales ubicadas en José Menéndez 358.

Un trabajo diferenciado según cada territorio

Otro de los énfasis planteados por la directora regional fue la necesidad de que los programas respondan a las características particulares de cada comuna y provincia.

En el caso de Cabo de Hornos, explicó que FOSIS ha comenzado un trabajo de diagnóstico para determinar cuáles son las necesidades específicas de la comunidad antes de definir la oferta programática que se implementará.

“Lo primero que tienes que hacer en una comuna es preguntar, bueno, ustedes qué necesitan, cuál es su realidad. Y ahí han salido varias cosas, por ejemplo, en temas de jóvenes, en temas de emprendimiento, pero cada territorio tiene su realidad”, afirmó.

Una estrategia similar se está desarrollando en Timaukel, mientras que en Puerto Natales se reconoce el emprendimiento y el turismo como áreas especialmente relevantes.

Castañón también mencionó la posibilidad de desarrollar capacitaciones relacionadas con inglés, inteligencia artificial y redes sociales, a partir de las necesidades manifestadas por los propios usuarios.

“Y te digo que eso salió justamente porque cuando se lanzó un Emprendamos acá en Magallanes a través de Educap, yo les consulté: ¿les gustaría a ustedes saber sobre inteligencia artificial, poder utilizarla para sus negocios, saber más de redes? Y la verdad es que la gente está muy interesada en eso”, relató.

Empleo y coordinación público-privada

La directora regional también abordó el trabajo de FOSIS en materia de empleabilidad y su participación en la Mesa Regional de Capacitación y Empleo.

En este ámbito, planteó la necesidad de que la capacitación esté directamente relacionada con las necesidades que presentan las empresas de la región, de manera que los cursos puedan traducirse posteriormente en oportunidades concretas de inserción laboral.

Castañón ejemplificó este enfoque a partir del trabajo desarrollado con la Cámara Chilena de la Construcción, buscando identificar perfiles laborales requeridos por el sector y posteriormente coordinar capacitaciones con Sence.

“La idea es que ellos nos digan, mira, nosotros necesitamos, por ejemplo, esta cantidad de especialistas, no sé, en pegado de cerámico, pero de calidad, un maestro carpintero que en realidad que haga muy buen trabajo y la idea es cruzarlo junto con el Sence para que se puedan generar estos cursos”, explicó.

A juicio de la autoridad, este modelo permite cerrar el ciclo entre capacitación y contratación.

“Esa es la línea que por lo menos acá yo como directora en el FOSIS estoy trabajando porque es fundamental ir cerrando los ciclos. Nosotros trabajamos con las familias más vulnerables, trabajamos con organizaciones productivas, trabajamos la línea de emprendimiento y además hoy en día estamos trabajando esto que es integral: el decir la empresa, necesitamos esto, nosotros las capacitamos y ustedes los contratan”, afirmó.

Finalmente, Castañón destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre organismos públicos y privados para ampliar el impacto de los recursos disponibles y generar mejores oportunidades para las personas.

“Porque mira, puede ser que los dineros sean acotados, pero cuando tú gestionas y trabajas con el sector público privado, yo te aseguro que los resultados van a ser buenos”, sostuvo.

La directora regional reiteró además el llamado a las agrupaciones productivas de Magallanes a informarse y participar en la convocatoria de Emprendamos Grupal Autogestionado, destacando que el objetivo del servicio es acompañar a las personas desde sus primeras iniciativas hasta etapas que permitan consolidar sus negocios y mejorar sus oportunidades económicas.

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