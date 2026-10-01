CÁMARA DE TURISMO DE ÚLTIMA ESPERANZA CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO Y RECONOCIÓ A EMPRESAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL DESTINO

​La Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE) realizó el 29 de septiembre una ceremonia en conmemoración del Día Mundial del Turismo en Hotel Noi Indigo Patagonia, instancia de encuentro y camaradería que destacó la trayectoria, la colaboración y el aporte de las empresas al desarrollo turístico de la provincia.

Durante la actividad se dio la bienvenida a cinco nuevas empresas asociadas: Rent a Car End of Road, Turismo COMAPA, Turismo Paori, Hostal Andes Patagónicos y Agencia de Turismo Destinos Australe, cuya incorporación fortalece la representación y diversidad de servicios del gremio.

Asimismo, se entregó una distinción especial a Chile Nativo por su 25.º aniversario, destacando su trayectoria vinculada al turismo y su presencia en el territorio.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos a seis empresas por su alto compromiso gremial y su aporte al sector turístico, valorando su contribución a la actividad durante todo el año, la excelencia gastronómica y hotelera, la sostenibilidad, el patrimonio y el turismo deportivo.

Tour Express fue distinguida por su trayectoria, su permanente contribución al turismo durante todo el año y su histórica vinculación con CATUE, de la que ha formado parte prácticamente desde sus inicios, incluyendo su participación en el Directorio. Su propietario, Eladio Latorre, valoró la iniciativa y dedicó el reconocimiento a quienes hoy ya no están y lo acompañaron durante muchos años en el impulso al turismo de Última Esperanza, tanto en sus comienzos como durante su etapa como director de la Cámara.

Asador Patagónico recibió el reconocimiento por su excelencia gastronómica, calidad de servicio y aporte permanente al desarrollo del turismo durante todo el año. Desde la empresa agradecieron la distinción y señalaron que los motiva a continuar apoyando las gestiones del gremio, especialmente en materia gastronómica.

Hotel Costa Australis fue reconocido por su excelencia y calidad de servicio, su contribución a la inversión local, el compromiso de su equipo humano y su aporte al turismo durante todo el año. Presente en Puerto Natales desde comienzos de los años noventa, el hotel ha acompañado por más de tres décadas el crecimiento turístico de la ciudad, formando parte de su identidad y manteniendo una hospitalidad vinculada con la comunidad y el territorio patagónico.

Hotel Las Torres Patagonia fue distinguido por su liderazgo en sostenibilidad, conservación y turismo responsable. Su labor incluye restauración ecológica, recuperación de especies nativas, educación ambiental y protección de senderos. Este compromiso ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Hotel Verde Líder de Sudamérica en los World Travel Awards 2025, reflejando una visión en la que la conservación forma parte integral de la experiencia turística.

The Singular Patagonia recibió el reconocimiento por su aporte a la proyección internacional del destino y por dar nueva vida al patrimonio de Puerto Bories. En 2026 fue elegido Resort N.º 1 de Sudamérica y séptimo mejor hotel del mundo en los premios Travel + Leisure, distinciones que contribuyen a posicionar a Puerto Natales y la Patagonia ante viajeros de todo el mundo.

Racing Patagonia fue reconocida por su contribución a la desestacionalización y al desarrollo del turismo de eventos deportivos en Magallanes. Entre sus principales encuentros destacan Patagonian International Marathon y Ultra Paine, realizados en septiembre en la comuna de Torres del Paine, con Puerto Natales como ciudad base. Cada evento atrae al destino a corredores de cerca de 50 países del mundo y de todas las regiones de Chile, impulsando el inicio de la temporada turística. Estas actividades se traducen en una activación de la economía local, generando demanda de alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios, junto con un incalculable aporte a la promoción turística de Chile y del destino.

La gerenta general de CATUE, Adriana Aguilar, destacó la importancia del trabajo gremial y los logros de las empresas asociadas:

“El turismo sigue creciendo y fortaleciendo su aporte al PIB regional. En este proceso, las asociaciones gremiales cumplen un papel fundamental al representar al sector, articular esfuerzos y promover el desarrollo de las regiones con potencial turístico.

Estamos muy contentos de ver cómo la Cámara de Turismo de Última Esperanza continúa creciendo, sumando empresas asociadas y fortaleciendo la colaboración para avanzar juntos en el desarrollo sostenible de nuestro destino. En este sentido las buenas relaciones con empresas como AquaChile, Corcoran y muchas más que colaboran resultan ser muy positivas para el sector.

Nos enorgullecen los avances de nuestros socios, sus nuevas inversiones, sus apuestas por la innovación y su compromiso con un turismo responsable. La certificación de sus procesos, los reconocimientos al valor agregado de sus propuestas y servicios, y los premios nacionales e internacionales que reciben son logros que también fortalecen la imagen del destino que, entre todos los actores locales, trabajamos por impulsar”.

La ceremonia concluyó con un brindis de inicio de la temporada turística 2026–2027, reafirmando el valor de la colaboración entre las empresas y el compromiso de CATUE con el desarrollo turístico de la Provincia de Última Esperanza.



