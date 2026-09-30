Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

30 de septiembre de 2026

CLUB SOKOL CROATA CONMEMORA 114 AÑOS DE HISTORIA Y PROYECTA NUEVOS DESAFÍOS DEPORTIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

Almorzando con Checho

sokolcroata

El Club Deportivo Sokol Croata conmemoró sus 114 años de trayectoria con una mirada puesta en su historia, sus logros deportivos y los desafíos que enfrenta para continuar fortaleciendo su labor social y formativa en Punta Arenas. Así lo abordaron sus directivos Andrés Bradasich y René Milisevic, quienes participaron en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones. La institución fue fundada el 27 de septiembre de 1912 por jóvenes inmigrantes croatas y, a lo largo de su trayectoria, ha mantenido una estrecha vinculación con distintas disciplinas deportivas de la región.

Durante la conversación, los dirigentes destacaron el trabajo actual en básquetbol, fútbol y vóleibol, además de recordar la histórica presencia de Sokol en el ciclismo, atletismo y automovilismo. En materia de básquetbol, resaltaron especialmente el campeonato formativo que el club organiza anualmente y que actualmente reúne a 28 equipos de distintas zonas de Chile y Argentina, con cerca de un centenar de partidos en categorías femeninas y masculinas. También relevaron el papel de las series menores y la formación de jóvenes deportistas como uno de los principales focos institucionales, considerando además la migración de muchos estudiantes magallánicos al finalizar su enseñanza media.

De cara al futuro, Bradasich y Milisevic señalaron que uno de los principales desafíos es mantener y seguir haciendo crecer la institución, junto con evaluar nuevos proyectos de infraestructura que permitan ampliar los espacios disponibles para las actividades deportivas y formativas. Entre las iniciativas en análisis se encuentra la habilitación de nuevos recintos y eventualmente espacios destinados al entrenamiento. En el marco de su aniversario, los directivos enviaron además un saludo a socios, deportistas, familias, padres y apoderados, destacando su aporte al desarrollo del club y reafirmando el compromiso de Sokol Croata con las nuevas generaciones de Magallanes.



EE 10

MÁS DE 100 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN SEGUNDO CLUB DEL ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ENCUENTRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS - LAS ISLAS REGISTRÓ MÁS DE 800 CITAS DE NEGOCIOS

Leer Más

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en colaboración con Easter Island Naviera, convocó a representantes de 60 empresas de Punta Arenas y 32 empresas y entidades de las Islas Falkland.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas en colaboración con Easter Island Naviera, convocó a representantes de 60 empresas de Punta Arenas y 32 empresas y entidades de las Islas Falkland.

PN 7
nuestrospodcast
gobernadorflies

FLIES DEFIENDE RUTA PUNTA ARENAS-MALVINAS ANTE RECLAMOS ARGENTINOS: “CHILE NO HA CAMBIADO NI UN ÁPICE NI UNA COMA SUS COMPROMISOS”

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
turismotpn

MUNICIPIO DE TORRES DEL PAINE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
DC9A32A1-6D2B-424C-B669-F5F101303D53_1_102_a

EXDELEGADO PRESIDENCIAL Y DIRECTIVA DEL FRENTE AMPLIO REGIONAL PIDEN CONTINUIDAD DE PROYECTOS PORTUARIOS EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
andresmontero

ANDRÉS MONTERO DESTACA REACTIVACIÓN COMERCIAL CON LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS Y LLAMA A POTENCIAR EL TURISMO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.