CLUB SOKOL CROATA CONMEMORA 114 AÑOS DE HISTORIA Y PROYECTA NUEVOS DESAFÍOS DEPORTIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA

El Club Deportivo Sokol Croata conmemoró sus 114 años de trayectoria con una mirada puesta en su historia, sus logros deportivos y los desafíos que enfrenta para continuar fortaleciendo su labor social y formativa en Punta Arenas. Así lo abordaron sus directivos Andrés Bradasich y René Milisevic, quienes participaron en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla, en Polar Comunicaciones. La institución fue fundada el 27 de septiembre de 1912 por jóvenes inmigrantes croatas y, a lo largo de su trayectoria, ha mantenido una estrecha vinculación con distintas disciplinas deportivas de la región.

Durante la conversación, los dirigentes destacaron el trabajo actual en básquetbol, fútbol y vóleibol, además de recordar la histórica presencia de Sokol en el ciclismo, atletismo y automovilismo. En materia de básquetbol, resaltaron especialmente el campeonato formativo que el club organiza anualmente y que actualmente reúne a 28 equipos de distintas zonas de Chile y Argentina, con cerca de un centenar de partidos en categorías femeninas y masculinas. También relevaron el papel de las series menores y la formación de jóvenes deportistas como uno de los principales focos institucionales, considerando además la migración de muchos estudiantes magallánicos al finalizar su enseñanza media.

De cara al futuro, Bradasich y Milisevic señalaron que uno de los principales desafíos es mantener y seguir haciendo crecer la institución, junto con evaluar nuevos proyectos de infraestructura que permitan ampliar los espacios disponibles para las actividades deportivas y formativas. Entre las iniciativas en análisis se encuentra la habilitación de nuevos recintos y eventualmente espacios destinados al entrenamiento. En el marco de su aniversario, los directivos enviaron además un saludo a socios, deportistas, familias, padres y apoderados, destacando su aporte al desarrollo del club y reafirmando el compromiso de Sokol Croata con las nuevas generaciones de Magallanes.

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