DAN INICIO A ACTIVIDADES DE SEGUNDO SEMESTRE DEL CLUB FORESTÍN EN PUERTO WILLIAMS

En la Biblioteca Pública Municipal Pierre Chilli se dio inicio al segundo semestre del Club Forestín, programa que desde febrero de este año desarrolla actividades educativas para acercar a niños y niñas al conocimiento y cuidado del medioambiente, la biodiversidad, la flora y fauna chilena, con especial énfasis en la prevención de incendios forestales.





Durante estos primeros meses, los integrantes del club a cargo de la jefa de Prevención de Incendios Forestales de Conaf Área Cabo de Hornos, Lorena Saavedra, han participado en diversas actividades y salidas a terreno en lugares como Parque Ukika, Parque Omora, Puerto Toro, bosques, turberas y matorrales, con el objetivo de fomentar el respeto y valoración de los distintos ecosistemas australes.

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La iniciativa destaca además por su carácter interinstitucional. En este proceso ha colaborado activamente el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), a través de su coordinador en terreno del equipo de educación, Benjamín Castro, sumándose durante este segundo semestre la encargada provincial de Senapred, Catalina Epull. También han participado la Seremi de Salud, el SAG y la Municipalidad de Cabo de Hornos, esta última apoyando con transporte y actividades de limpieza de bosques.

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A la jornada de inicio del segundo semestre fue invitado el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quien acompañó a los niños y niñas en esta instancia que reafirma la importancia de educar desde temprana edad en el cuidado y protección de los ecosistemas australes.