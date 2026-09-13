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13 de septiembre de 2026

EQUIPOS DE SALUD MENTAL DESPLEGARON DIFUSIÓN DE LA LÍNEA *4141 EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS

​Más de 60 funcionarios y funcionarias de distintos dispositivos y establecimientos de salud participaron en un despliegue territorial para acercar a la comunidad información sobre la línea de prevención del suicidio *4141, recorriendo entre las 15:30 y las 17:00 horas diversos sectores de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

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La iniciativa fue coordinada por el Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes y buscó entregar información directamente a vecinos y vecinas en espacios cotidianos, como panaderías, farmacias y locales de barrio. Juan Becerra, coordinador de la actividad, señaló que el objetivo fue visibilizar la red de apoyo disponible y facilitar el acceso oportuno a recursos de acompañamiento y orientación.

El profesional destacó que las acciones en terreno permiten acercar los equipos de salud mental a la comunidad y abordar las barreras de acceso a estos servicios. En ese contexto, los funcionarios difundieron la línea *4141 como un recurso de apoyo preventivo, atendido por profesionales capacitados, de manera gratuita y confidencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En el despliegue participaron equipos del Centro de Tratamiento Residencial de Alcohol y otras Drogas (CRAM), programas PAI, Centro Diurno Psicosocial, COSAM Adulto e Infanto-adolescente, Centro Quemanta, Programa Calle y Departamento de Salud Mental, además de equipos de salud mental de los CESFAM Damianovic, Fenton, Ibáñez y Bencur.

También participaron equipos del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y del PAI Adulto de Puerto Natales, junto al equipo de Salud Mental del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, entre otros dispositivos vinculados a la atención de salud mental y protección de niños, niñas y adolescentes.


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