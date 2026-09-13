13 de septiembre de 2026
EQUIPOS DE SALUD MENTAL DESPLEGARON DIFUSIÓN DE LA LÍNEA *4141 EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS
Más de 60 funcionarios y funcionarias de distintos dispositivos y establecimientos de salud participaron en un despliegue territorial para acercar a la comunidad información sobre la línea de prevención del suicidio *4141, recorriendo entre las 15:30 y las 17:00 horas diversos sectores de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.
La iniciativa fue coordinada por el Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes y buscó entregar información directamente a vecinos y vecinas en espacios cotidianos, como panaderías, farmacias y locales de barrio. Juan Becerra, coordinador de la actividad, señaló que el objetivo fue visibilizar la red de apoyo disponible y facilitar el acceso oportuno a recursos de acompañamiento y orientación.
El profesional destacó que las acciones en terreno permiten acercar los equipos de salud mental a la comunidad y abordar las barreras de acceso a estos servicios. En ese contexto, los funcionarios difundieron la línea *4141 como un recurso de apoyo preventivo, atendido por profesionales capacitados, de manera gratuita y confidencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
En el despliegue participaron equipos del Centro de Tratamiento Residencial de Alcohol y otras Drogas (CRAM), programas PAI, Centro Diurno Psicosocial, COSAM Adulto e Infanto-adolescente, Centro Quemanta, Programa Calle y Departamento de Salud Mental, además de equipos de salud mental de los CESFAM Damianovic, Fenton, Ibáñez y Bencur.
También participaron equipos del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y del PAI Adulto de Puerto Natales, junto al equipo de Salud Mental del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, entre otros dispositivos vinculados a la atención de salud mental y protección de niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.