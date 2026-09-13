13 de septiembre de 2026
SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
La instancia permitió conocer ORGVIVAX, un sistema experimental que busca integrar distintas fuentes de información para detectar señales y apoyar técnicamente la toma de decisiones.
El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, participó en una reunión de trabajo en la que se presentó ORGVIVAX, un sistema experimental de anticipación de sistemas complejos que busca integrar sensores, reportes de terreno y grandes volúmenes de información.
En la instancia participaron también la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; el empresario Juan Sutil; el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, y representantes de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén, entre otros actores.
La reunión tuvo un carácter exploratorio y permitió analizar posibles aplicaciones de esta herramienta en la gestión pública, además de revisar los criterios técnicos que deberían ser validados antes de avanzar hacia eventuales proyectos piloto.
El seremi Manuel José Correa destacó el interés de conocer iniciativas de innovación desarrolladas desde las regiones y señaló que este tipo de herramientas podría contribuir, eventualmente, a generar eficiencias, anticipar escenarios y apoyar la toma de decisiones en distintos ámbitos del sector público.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.