SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, participó en una reunión de trabajo en la que se presentó ORGVIVAX, un sistema experimental de anticipación de sistemas complejos que busca integrar sensores, reportes de terreno y grandes volúmenes de información.

En la instancia participaron también la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; el empresario Juan Sutil; el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, y representantes de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén, entre otros actores.

La reunión tuvo un carácter exploratorio y permitió analizar posibles aplicaciones de esta herramienta en la gestión pública, además de revisar los criterios técnicos que deberían ser validados antes de avanzar hacia eventuales proyectos piloto.

El seremi Manuel José Correa destacó el interés de conocer iniciativas de innovación desarrolladas desde las regiones y señaló que este tipo de herramientas podría contribuir, eventualmente, a generar eficiencias, anticipar escenarios y apoyar la toma de decisiones en distintos ámbitos del sector público.



