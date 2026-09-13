Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

13 de septiembre de 2026

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

​La instancia permitió conocer ORGVIVAX, un sistema experimental que busca integrar distintas fuentes de información para detectar señales y apoyar técnicamente la toma de decisiones.

SEREMI HACIENDA

El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, participó en una reunión de trabajo en la que se presentó ORGVIVAX, un sistema experimental de anticipación de sistemas complejos que busca integrar sensores, reportes de terreno y grandes volúmenes de información.

En la instancia participaron también la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao; el empresario Juan Sutil; el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, y representantes de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén, entre otros actores.

La reunión tuvo un carácter exploratorio y permitió analizar posibles aplicaciones de esta herramienta en la gestión pública, además de revisar los criterios técnicos que deberían ser validados antes de avanzar hacia eventuales proyectos piloto.

El seremi Manuel José Correa destacó el interés de conocer iniciativas de innovación desarrolladas desde las regiones y señaló que este tipo de herramientas podría contribuir, eventualmente, a generar eficiencias, anticipar escenarios y apoyar la toma de decisiones en distintos ámbitos del sector público.


FFMCS2026

MEDIOS DE MAGALLANES RECIBEN RECURSOS DEL FFMCS 2026 PARA IMPULSAR NUEVOS CONTENIDOS REGIONALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

Leer Más

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

WhatsApp Image 2026-09-12 at 14
nuestrospodcast
SEREMI HACIENDA

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
SEREMI HACIENDA

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES PARTICIPA EN REUNIÓN SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Becas Corfo

CORFO LANZA 1.325 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CARBONO Y NUEVAS INDUSTRIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cuecaejercito

17 PAREJAS PARTICIPARON EN EL 2° CAMPEONATO MILITAR DE CUECA DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.