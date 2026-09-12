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12 de septiembre de 2026

OPERATIVO OFTALMOLÓGICO BUSCA DEJAR EN CERO LA LISTA DE ESPERA EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

​La iniciativa, coordinada entre el Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico de Chile, comenzó este sábado en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y continuará este domingo, con atención especializada para 350 usuarios y usuarias.

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Este sábado comenzó en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales un operativo oftalmológico destinado a abordar la lista de espera de esta especialidad en la Provincia de Última Esperanza. La iniciativa contempla atención para 350 usuarios y usuarias, desde niños hasta adultos mayores, y continuará durante este domingo 13 de septiembre.

El operativo está dirigido a personas que se encuentran en lista de espera no GES, consultas nuevas GES y pacientes que requieren procedimientos con láser, con el objetivo de resolver prestaciones pendientes y reducir la demanda acumulada en la provincia. De esta manera, se busca dejar en cero la lista de espera oftalmológica local.

La iniciativa cuenta con la participación de ocho médicos oftalmólogos y un tecnólogo médico ad honorem, liderados por el Dr. Patricio Meza Rodríguez, en representación del Colegio Médico de Chile. Entre las patologías atendidas se encuentran problemas de vicio de refracción, cataratas y retinopatía diabética, con coordinación con los equipos de Punta Arenas cuando los pacientes requieren continuidad de atención.

El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, destacó que el operativo permite entregar atención especializada en Puerto Natales, evitando que los usuarios deban trasladarse hasta Punta Arenas. En tanto, desde el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos valoraron el apoyo que representa esta iniciativa para un establecimiento de mediana complejidad que no cuenta con todas las especialidades.

El operativo se desarrolla en el marco del convenio vigente entre el Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico de Chile y da continuidad a una experiencia iniciada durante 2025. Según lo informado por las autoridades, esta corresponde a la tercera ronda realizada junto al Colegio Médico en la región.


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