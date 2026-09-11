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11 de septiembre de 2026

AGUAS MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A CUIDAR EL ALCANTARILLADO DURANTE FIESTAS PATRIAS

La red de alcantarillado está diseñada y proyectada exclusivamente para la evacuación de aguas servidas.

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Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la actividad doméstica y gastronómica se intensifica en toda la región, lo que genera un aumento en la carga de las redes de alcantarillado. Frente a este escenario, Aguas Magallanes recuerda a la comunidad la importancia de hacer un uso correcto y responsable de esta infraestructura, evitando conductas que puedan provocar obstrucciones, emergencias o reboses, tanto en la vía pública como al interior de los hogares.

La red de alcantarillado está diseñada y proyectada exclusivamente para la evacuación de aguas servidas. Sin embargo, durante estas fechas festivas, la acumulación de elementos ajenos puede terminar obstruyendo las tuberías y generando inconvenientes que afectan a toda la comunidad.

Puntos clave para prevenir emergencias:

· Aceites y grasas: Desechar aceite de fritura por el lavaplatos genera graves obstrucciones. Al tomar contacto con la red, el aceite se enfría y se solidifica en las paredes de las tuberías. Lo recomendable es esperar a que se enfríe, depositarlo en una botella plástica bien cerrada y llevarlo a los puntos limpios habilitados por la compañía: en Punta Arenas, en el Colegio Charles Darwin y en Natales en el Rodoviario.

· Antes de lavar: Retira restos de comida y grasa con papel absorbente antes de lavarlos y utiliza siempre una rejilla atrapa-comida en el lavaplatos.

· Residuos en el inodoro: El WC no es un basurero. Elementos como toallitas húmedas, restos de alimentos o productos de higiene personal no deben eliminarse por esta vía, ya que provocan serias obstrucciones.

· Instalaciones internas: Se recomienda revisar periódicamente las cámaras de inspección domiciliarias y mantener las rejillas despejadas, asegurando que el agua fluya sin impedimentos.

Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes, llamó a la comunidad a mantener un buen uso del alcantarillado, evitando arrojar elementos que puedan generar obstrucciones y afectar el correcto funcionamiento de la red. "Nuestros equipos trabajan durante todo el año en la operación, mantención y atención de requerimientos, pero también necesitamos del compromiso de cada vecino, especialmente en fechas de mayor actividad como Fiestas Patrias", puntualizó.

Para consultas o reportes de emergencias, Aguas Magallanes dispone de la línea 612 280028, además de sus redes sociales oficiales y sitio web. 

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