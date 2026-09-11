11 de septiembre de 2026
AGUAS MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A CUIDAR EL ALCANTARILLADO DURANTE FIESTAS PATRIAS
La red de alcantarillado está diseñada y proyectada exclusivamente para la evacuación de aguas servidas.
Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la actividad doméstica y gastronómica se intensifica en toda la región, lo que genera un aumento en la carga de las redes de alcantarillado. Frente a este escenario, Aguas Magallanes recuerda a la comunidad la importancia de hacer un uso correcto y responsable de esta infraestructura, evitando conductas que puedan provocar obstrucciones, emergencias o reboses, tanto en la vía pública como al interior de los hogares.
La red de alcantarillado está diseñada y proyectada exclusivamente para la evacuación de aguas servidas. Sin embargo, durante estas fechas festivas, la acumulación de elementos ajenos puede terminar obstruyendo las tuberías y generando inconvenientes que afectan a toda la comunidad.
Puntos clave para prevenir emergencias:
· Aceites y grasas: Desechar aceite de fritura por el lavaplatos genera graves obstrucciones. Al tomar contacto con la red, el aceite se enfría y se solidifica en las paredes de las tuberías. Lo recomendable es esperar a que se enfríe, depositarlo en una botella plástica bien cerrada y llevarlo a los puntos limpios habilitados por la compañía: en Punta Arenas, en el Colegio Charles Darwin y en Natales en el Rodoviario.
· Antes de lavar: Retira restos de comida y grasa con papel absorbente antes de lavarlos y utiliza siempre una rejilla atrapa-comida en el lavaplatos.
· Residuos en el inodoro: El WC no es un basurero. Elementos como toallitas húmedas, restos de alimentos o productos de higiene personal no deben eliminarse por esta vía, ya que provocan serias obstrucciones.
· Instalaciones internas: Se recomienda revisar periódicamente las cámaras de inspección domiciliarias y mantener las rejillas despejadas, asegurando que el agua fluya sin impedimentos.
Cristian Oyarzún Araya, subgerente de Clientes, llamó a la comunidad a mantener un buen uso del alcantarillado, evitando arrojar elementos que puedan generar obstrucciones y afectar el correcto funcionamiento de la red. "Nuestros equipos trabajan durante todo el año en la operación, mantención y atención de requerimientos, pero también necesitamos del compromiso de cada vecino, especialmente en fechas de mayor actividad como Fiestas Patrias", puntualizó.
Para consultas o reportes de emergencias, Aguas Magallanes dispone de la línea 612 280028, además de sus redes sociales oficiales y sitio web.
MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".
El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".