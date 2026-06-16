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16 de junio de 2026

NIÑAS Y NIÑOS DE LA JUNJI APRENDEN A CUIDAR EL ALCANTARILLADO CON CUENTA CUENTOS DE AGUAS MAGALLANES

​Las y los párvulos del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas” de Punta Arenas disfrutaron del relato “Doña Alcantarilla y los investigadores”, presentado por estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Magallanes y fueron investidos como cuidadores del vital elemento.

Doña Alcantarilla y los investigadores (4)

“Conectamos la parte educativa de Aguas Magallanes con la primera infancia, a través del cuento ‘Doña Alcantarilla y los investigadores’. Acercamos a las niñas y los niños lo que hace la empresa, con juegos y actividades lúdicas, en nuestra práctica profesional no convencional, en este proyecto que involucra a la Universidad de Magallanes (Umag)”, dijo la estudiante de Cuarto Año de Pedagogía en Educación Parvularia, Gianella Cogler Miranda. 

 

Junto a la también estudiante Belén Casas Castro, presentan a las niñas y los niños de los diferentes recintos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) esta obra, que, por unos minutos, acerca al cuidado del medio ambiente, el vital elemento y el alcantarillado. Para esta labor, Gianella explicó que Aguas Magallanes ha otorgado todas las herramientas necesarias y ha orientado en los procesos propios de la firma.

 

Luego de una presentación a la comunidad educativa del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas” de Punta Arenas, donde las niñas y los niños terminaron por recibir una medalla como cuidadores del agua, Belén detalló que es la primera vez que se enfrenta a una práctica profesional fuera de un contexto de jardín infantil. “Hemos desarrollado materiales lúdicos y emitido relatos para el cuidado del medio ambiente. Este ejercicio ha ayudado mucho para el desarrollo junto a las niñas y los niños, de diferentes edades, también de educación básica y media. Obtenemos una mirada más transversal del ejercicio de nuestra futura profesión en un respaldo mutuo con Gianella”, agregó.

 

La jefa de Comunicaciones y Comunidad de Aguas Magallanes, Andrea Benavente, evaluó que es muy importante llegar a las primeras infancias porque permite contar en forma lúdica y entretenida el quehacer diario de la empresa. “Se cree que sólo hacemos producción de agua. Hay que entender que hay que cuidar el elemento y hay que enseñar desde los más pequeños, que pueden transmitir esto a sus papás”, adicionó.

 

Las estudiantes en práctica de la Umag se encuentran al alero del equipo de Comunidad de la firma, desde su Programa de Ciclos del Agua. “Entregan un punto de vista pedagógico súper importante para nosotros, para informar de nuestras labores, con juegos, dinámicas lúdicas y entretenidas. A ellas informamos del proceso de depuración de aguas servidas y todo el ciclo de tratamiento. Principalmente, no hay que tirar basura a la alcantarilla, lo que permite ayudar al medio ambiente”, enfatizó la jefa de Comunicaciones.

 

La imaginación de las niñas y los niños aporta al cuidado del alcantarillado

 

Originalmente, Aguas Magallanes llegaba a las comunidades educativas de la Junji con charlas para las niñas y los niños, las que los aburrían porque estaban preparadas para un público de edad mayor.

 

“Las niñas y los niños en su primera infancia quieren sorprenderse, descubrir, jugar. Queremos llegar a más jardines infantiles. La imaginación de las niñas y los niños es importante para obtener ideas. La mirada de las estudiantes en práctica es relevante”, cerró Andrea Benavente.

 

La directora regional (S) de la Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, agradeció la disposición de Aguas Magallanes de entregar un mensaje ecológico y práctico para la comunidad desde los recintos de Educación Parvularia. 

 

“El relato de cuentos en la primera infancia es fundamental porque estimula el desarrollo del lenguaje, potencia la imaginación y fortalece el vínculo emocional. A través de las historias, las niñas y los niños procesan emociones, amplían su vocabulario y adquieren valores de manera natural. Ellas y ellos hoy ayudaron a salvar a ‘Doña Alcantarilla’ en una aventura protagonizada por dos pequeños investigadores, que las y los párvulos disfrutaron y compartieron con interés”, concluyó la autoridad institucional.

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