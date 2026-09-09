JAIME JELINCIC PLANTEA QUE MAGALLANES DEBE POTENCIAR SU CONDICIÓN GEOPOLÍTICA PARA ATRAER INVERSIONES Y FORTALECER EL POBLAMIENTO

El presidente de Gastropuq y de la Multigremial Regional, además de exintendente de Magallanes, Jaime Jelincic Aguilar, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, diversos desafíos que enfrenta Magallanes, entre ellos la situación económica, la relación con Argentina, el poblamiento, la proyección antártica y el futuro de la Zona Franca.

En materia geopolítica, Jelincic sostuvo que las diferencias entre Chile y Argentina deben ser abordadas principalmente a través de los canales diplomáticos, considerando que se trata de países que comparten una extensa frontera y que, a su juicio, inevitablemente pueden enfrentar episodios de tensión.

“Siempre tenemos algunas turbulencias desde el ámbito político geopolítico con Argentina, eso es un hecho y es un hecho que se va a seguir dando producto que tenemos una extensa frontera y, por lo tanto, esto es como los vecinos”, señaló.

El dirigente gremial planteó que frente a estas situaciones existen dos caminos: aumentar la confrontación mediante declaraciones públicas o encapsular las diferencias y buscar mecanismos institucionales para resolverlas.

“Uno puede jugar al nacionalismo y hacer declaraciones grandilocuentes y generar y escalar la atención, y la otra es situar la discusión, cada vez encapsularla más y sacarla del ámbito público y buscar mecanismos que resuelvan esto”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que Chile y Argentina deben mantener criterios claros respecto de sus respectivas áreas de influencia y destacó la importancia de evitar un escalamiento que termine generando mayores gastos en materia de defensa.

Para Jelincic, la coyuntura geopolítica también representa una oportunidad para que el Estado chileno preste mayor atención a las condiciones estructurales de Magallanes. A su juicio, una mirada centrada únicamente en los indicadores económicos comparados con el promedio nacional puede ocultar problemas específicos de la región.

“Si nos compararan a nosotros con nosotros mismos sería otra realidad”, manifestó, apuntando a factores como la baja inversión privada, el estancamiento poblacional y la necesidad de generar nuevas oportunidades de desarrollo.

En este sentido, enfatizó que Magallanes debe fortalecer su posición estratégica como plataforma hacia la Antártica y como territorio clave para las actividades económicas de la Patagonia.

“Hace 30 años, hace 50 años, hace 70 años, nadie discutía que la ciudad más relevante e importante de la Patagonia era Punta Arenas. Y era el puerto de acceso a la Patagonia y todas las cargas se redistribuían, incluso la Patagonia Argentina, por el puerto de Punta Arenas. Hoy día esa condición ya está en disputa”, sostuvo.

El presidente de la Multigremial Regional planteó que existe una competencia por posicionamiento entre distintos territorios australes y que Magallanes debe fortalecer sus ventajas estratégicas.

“Estamos en competencia. ¿Cuál es la ciudad más relevante de acceso al territorio antártico? Nosotros tenemos que potenciar Magallanes”, afirmó.

Otro de los puntos destacados de la conversación fue el comportamiento demográfico regional. Jelincic manifestó preocupación por la baja tasa de crecimiento poblacional y sostuvo que el desarrollo económico debe estar acompañado de políticas que permitan atraer inversiones, generar empleos y favorecer la radicación de personas.

“Tenemos la tasa de crecimiento poblacional más baja de Chile, 0,91, es decir, entendámonos, Magallanes está decreciendo, hay menos gente cada año y eso es un problema”, expresó.

A juicio del dirigente, la inversión privada debe ocupar un papel mucho más importante en la estrategia regional, ya que permitiría generar actividad económica, riqueza, empleo y nuevos asentamientos.

En ese escenario, destacó la relevancia que podrían adquirir instrumentos como la Zona Franca, especialmente considerando el próximo proceso de licitación. Para Jelincic, esta herramienta debe superar una lógica centrada principalmente en la recaudación y convertirse en un mecanismo de desarrollo.

“La Zona Franca no es un instrumento de recaudación para el Gobierno Regional, sino que tiene que ser un instrumento de atracción de inversiones, de mejorar la calidad de servicio, de transformarse en una plataforma importante a nivel nacional e internacional de actividad”, planteó.

El dirigente cuestionó además aspectos del funcionamiento actual de la Zona Franca, particularmente los costos que enfrentan sus usuarios y las condiciones que, según indicó, terminan reduciendo parte del beneficio que debería generar este régimen.

En esa línea, propuso que el próximo modelo considere mecanismos que incentiven la reinversión de las utilidades dentro de la región.

“Yo, por ejemplo, un criterio para el tema de Zona Franca me parece relevante: yo más que le empate al Gobierno, haría propuestas de reinversión, es decir, que el grueso de la utilidad se transforme en reinversión dentro del territorio regional”, sostuvo.

Jelincic agregó que el objetivo debería ser que quienes administren el instrumento tengan incentivos concretos para generar inversión y encadenamientos económicos permanentes en Magallanes.

La conversación también abordó la situación de las pequeñas y medianas empresas y el impacto que están teniendo los cambios tecnológicos sobre el empleo. El presidente de la Multigremial Regional sostuvo que las pymes tienen un papel fundamental para enfrentar el escenario laboral y económico.

“Las pymes hoy día son claves no solamente para mañana, sino para Chile, de poder resolver el problema del empleo”, afirmó, señalando que se requieren mejores condiciones de acceso al crédito y herramientas que permitan a los emprendimientos competir y crecer.

También cuestionó determinadas restricciones asociadas a instrumentos de fomento, como la Ley Austral, planteando que algunas condiciones pueden terminar dejando fuera a pequeños emprendimientos que podrían beneficiarse de estos mecanismos.

Finalmente, Jelincic manifestó preocupación por el escenario económico que actualmente enfrentan distintos sectores productivos y comerciales de Magallanes, señalando que existe una percepción transversal de contracción de la actividad.

“Hay un sentimiento de preocupación, yo diría en toda la región, en todos los sectores económicos, de que hay una contracción importante en la actividad”, afirmó.

Y agregó: “En todos los negocios, almacenes, tiendas, comercio, actividades, se está sintiendo muy dura la actividad económica, muy, muy dura, muy compleja”.

Frente a este escenario, el dirigente gremial llamó a las autoridades y actores regionales a adoptar una mirada de mayor preocupación y a buscar mecanismos que permitan enfrentar lo que calificó como un período económico especialmente adverso para la región.