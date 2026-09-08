CCHC MAGALLANES INAUGURA "SALA CONSTRUYO MI FUTURO" Y PROYECTA NUEVA SEDE REGIONAL

El presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Cristóbal Bascuñán, realizó esta mañana un análisis del escenario que enfrenta el sector en Magallanes, abordando el estado de los proyectos, las perspectivas de inversión y empleo, el nuevo Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, los anuncios de infraestructura y vivienda, además de iniciativas impulsadas por el gremio en materia de educación, tecnología y modernización.

En conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Bascuñán señaló que, pese a algunas novedades registradas durante las últimas semanas, la región continúa enfrentando importantes desafíos para recuperar los niveles de actividad de años anteriores.

“Seguimos pensando que todavía existe un tremendo desafío desde el punto de vista del desarrollo y licitaciones y creación de empleo que, en el fondo, hace que estemos al debe respecto de lo que veníamos arrastrando años anteriores”, sostuvo.

Uno de los principales temas abordados fue el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, instancia en la que la CChC participó mediante una serie de encuentros denominados “Diálogos Urbanos”, que reunieron a representantes del sector privado, arquitectos, autoridades y otros actores vinculados al desarrollo de la ciudad.

Bascuñán recordó que el actual instrumento de planificación urbana data de 2017 y destacó la importancia de contar con una planificación que considere tanto el crecimiento de la ciudad como sus características ambientales y territoriales.

“Los instrumentos de planificación urbana son tremendamente relevantes para el desarrollo de cualquier ciudad, porque establece los límites, establece las condiciones, establece en el fondo para qué yo puedo usar un determinado suelo”, explicó.

En ese contexto, destacó que las conversaciones impulsadas por el gremio permitieron incorporar distintas perspectivas, incluyendo aspectos relacionados con humedales y cauces. Además, valoró la participación de especialistas como los arquitectos y urbanistas Luis Eduardo Bresciani y Juan Sabbagh.

Uno de los puntos que, a juicio del dirigente gremial, debe ser considerado en la planificación futura es la recuperación y fortalecimiento del centro de Punta Arenas, evitando que pierda actividad económica y habitacional.

“Yo creo que todos los que somos de acá o que vivimos aquí sabemos y pensamos o podemos coincidir de que es un centro maravilloso, es lo que tenemos. Y que en el fondo de esta perspectiva, el gran desafío que tiene la ciudad es cómo hacer que este centro no vaya, no se vaya deteriorando ni en el fondo vaya perdiendo relevancia desde el punto de vista del desarrollo económico, la actividad económica”, planteó.

El presidente regional de la CChC agregó que la planificación también debería contribuir a preservar la identidad de los distintos barrios de la capital regional.

“Nuestro nuevo plan regulador debe abordar eso para que no solo el centro, sino que los distintos barrios. Barrio Prat, barrios 18, Playa Norte, en fin, el Croata, todos nuestros barrios no pierdan sus identidades y finalmente sean atractivos para poder desarrollar no solo la vida familiar, sino que la vida económica”, señaló.

Infraestructura y vivienda

Durante la entrevista, Bascuñán también valoró los recientes anuncios relacionados con infraestructura regional, particularmente el mejoramiento de la Ruta 9 y las obras asociadas al acceso a Punta Arenas y al aeropuerto.

El dirigente indicó que estas iniciativas representan una señal positiva tanto para la conectividad como para la generación de puestos de trabajo en el sector de la construcción.

“Siempre estos anuncios generan una buena señal y generan expectativas”, afirmó, destacando además que la CChC ha participado en reuniones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda.

En materia habitacional, resaltó el compromiso anunciado para avanzar en la construcción de 7.500 viviendas durante los próximos seis años, considerando que se trata de una necesidad social que también tiene un impacto directo sobre el empleo regional.

“Vamos a tener durante la intención de tener 7.500 viviendas más en los próximos 6 años, también es una buena señal porque no solamente habla de que el ministro, en el fondo, se compromete con este impulso, sino que además comprometen la gobernación”, sostuvo.

A su juicio, la coordinación entre las distintas autoridades resulta especialmente relevante para avanzar en la reducción del déficit habitacional y dinamizar la economía local.

“No solamente un proyecto de vivienda resuelve un problema crítico que tiene que ver con la habitabilidad de nuestra gente, sino que además toda la generación de empleo que eso implica para el bienestar social”, enfatizó.

Tecnología y formación para la industria

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la reciente entrega de la Sala Construyo Mi Futuro en el Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada Acharán, iniciativa impulsada por la CChC en el marco de su trabajo de vinculación con el medio y apoyo a la educación técnico-profesional.

Bascuñán explicó que la iniciativa forma parte de un programa nacional mediante el cual se busca implementar salas con tecnología en establecimientos educacionales técnicos, con el objetivo de acercar a los jóvenes a la industria de la construcción.

“Nosotros hemos detectado que en los liceos técnicos profesionales está la savia nueva, está en el fondo la juventud, está la gente joven que va a ser parte de esto y que hay que motivarla para que vea en la construcción un rubro, una industria donde quieran o puedan desempeñarse y tener empleo y hacer su vida”, señaló.

En el caso de Magallanes, cuatro establecimientos participaron en el proceso de selección, resultando ganador el Liceo Industrial de Punta Arenas.

El presidente regional de la CChC destacó que la renovación tecnológica constituye una oportunidad para fortalecer la formación de futuros trabajadores del sector, especialmente considerando las brechas existentes en establecimientos de educación técnico-profesional.

“Cualquier cosa que nosotros como gremio o las empresas puedan apoyar para poder, en el fondo, llevar a un estado de mayor avance o de punta de lanza lo que se está haciendo en la industria es tremendamente importante”, manifestó.

Inteligencia artificial para agilizar permisos

Bascuñán también dio a conocer otra iniciativa impulsada por la CChC: una herramienta basada en inteligencia artificial orientada a facilitar la revisión inicial de proyectos y su cumplimiento respecto de las exigencias técnicas y normativas para la obtención de permisos municipales.

Según explicó, la herramienta ya ha sido utilizada en distintos municipios del país y ahora también está disponible para Punta Arenas.

“Lo que permite es poder hacer un análisis bastante más rápido de verificación si los proyectos de inversión cumplen o no o qué les falta o qué carencia tienen respecto de la ordenanza del plan regulador”, explicó.

El dirigente recalcó que la tecnología no busca reemplazar a los funcionarios ni profesionales encargados de revisar los proyectos, sino contribuir a hacer más eficiente el proceso.

“Esto no quiere decir que se van a reemplazar a las personas porque al final de cuentas esto no es una herramienta que reemplaza a las personas, sino que simplemente es un optimizador y finalmente nos hace ser más productivos desde el punto de vista de la obtención de los permisos”, puntualizó.

Nueva sede regional

Finalmente, el presidente regional de la CChC se refirió al proyecto para construir una nueva sede del gremio en Punta Arenas, iniciativa que busca reemplazar las actuales dependencias y disponer de un espacio acorde con las nuevas normativas de accesibilidad y funcionamiento.

Bascuñán explicó que el proyecto se emplazará en el sector norte de la ciudad, en las cercanías del Hospital Clínico y el sector del Mall, y que actualmente existe un diseño preliminar que posteriormente deberá ingresar a la Dirección de Obras Municipales.

La nueva infraestructura, afirmó, pretende convertirse también en un espacio de encuentro con la comunidad y los distintos actores vinculados al desarrollo regional.

“Nosotros como Cámara regional tenemos un propósito muy claro y que tiene que ver con el compromiso que tenemos con la región para el desarrollo sostenible”, manifestó.

De esta manera, la CChC Magallanes proyecta su trabajo en torno a tres grandes ejes: contribuir al desarrollo urbano y productivo de la región, impulsar la generación de empleo y vivienda, y fortalecer la formación y modernización de una industria que, según Bascuñán, tiene un rol central en el crecimiento económico de Magallanes.





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