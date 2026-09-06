EMPRENDIMIENTOS LOCALES DAN SABOR A LAS FIESTAS PATRIAS CON EXPO EMPANADAS

Con el objetivo de promover y visibilizar a emprendimientos gastronómicos formalizados de Punta Arenas, este viernes comenzó la Expo Empanadas, iniciativa impulsada por la Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, en alianza con la Galería Gran Palace. La actividad se desarrolla en el recinto ubicado en calle Bories 932.

La jornada reunió a ocho emprendimientos locales que presentaron distintas preparaciones, incluyendo empanadas de pino y alternativas de mariscos, centolla, camarón, vegetarianas, veganas, sin gluten y variedades dulces. La actividad busca facilitar la comercialización de los productos y permitir que los emprendedores den a conocer sus propuestas de cara a las próximas Fiestas Patrias.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad del trabajo municipal con pequeños emprendimientos de la comuna y señaló que esta iniciativa permite generar espacios para promocionar sus productos y establecer contacto con potenciales clientes para futuros pedidos del 18 de septiembre.

En tanto, el administrador de la Galería Gran Palace, Mario Candia, valoró la alianza con el municipio y señaló que el recinto continuará disponible para este tipo de actividades. Además, destacó la respuesta del público durante la jornada, indicando que varios expositores lograron vender la totalidad de sus productos.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración comunal para generar espacios de promoción y comercialización para pequeñas empresas y emprendimientos locales, especialmente ante fechas de alta demanda como las próximas Fiestas Patrias.

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