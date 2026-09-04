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4 de septiembre de 2026

GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO EDÉN: SERVICIOS PÚBLICOS DESTACAN RESULTADOS DEL DESPLIEGUE Y ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD

El operativo coordinado por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza permitió que distintos servicios llegaran hasta una de las localidades más aisladas de la región, realizando atenciones, visitas domiciliarias, levantamiento de necesidades y gestiones que tendrán continuidad tras el despliegue.

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Acercar el Estado a las comunidades más apartadas y entregar respuestas directamente en el territorio fue el principal objetivo del Gobierno en Terreno desarrollado en Puerto Edén, operativo coordinado por la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y que movilizó a una amplia comitiva de servicios públicos hasta la localidad.

Tras cerca de 27 horas de navegación desde Puerto Natales, autoridades y funcionarios desplegaron su trabajo durante varias jornadas, combinando la atención de público con reuniones, recorridos y visitas domiciliarias. El trabajo permitió conocer directamente la realidad de las familias, levantar requerimientos y avanzar en trámites y gestiones que, debido al aislamiento geográfico, presentan mayores dificultades para los habitantes de Puerto Edén.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue precisamente la capacidad de los servicios de adaptar su atención a las características del territorio, llegando a los hogares a pie e incluso en embarcaciones cuando fue necesario.

 

IPS ChileAtiende: atención directamente en los hogares

La jefa provincial de IPS ChileAtiende Puerto Natales, Sandra Oyarzo, destacó la importancia de acercar prestaciones y trámites a las familias sin que deban trasladarse fuera de la localidad. “Ha sido muy importante poder llegar a Puerto Edén, poder acercar los servicios del Estado a esta comunidad tan alejada. En el transcurso de los días que estuvimos con la comunidad, pudimos hacer atenciones en terreno, ver su realidad, orientarlos, acercarnos en distintos medios, caminando en un puerta a puerta hasta su vivienda, en bote también para hacer distintos trámites. Nosotros como IPS ChileAtiende pudimos realizar poderes, trámites de pensiones, también hacer orientaciones y trámites de asignación familiar. Así que nos vamos contentos de que pudimos dar un pequeño aporte, un granito de arena a esta comunidad, a estas familias que tanto lo necesitan”.

 

Carabineros fortaleció su vínculo con la comunidad

Carabineros de Chile se sumó al despliegue, participando en reuniones con organizaciones y vecinos, además de desarrollar actividades con los niños y niñas de la localidad y conocer en terreno las condiciones en que cumplen funciones los efectivos destinados permanentemente en Puerto Edén.

El capitán de Carabineros Mauricio Pérez Silva señaló que la instancia también permitió fortalecer la coordinación entre las instituciones presentes en el territorio. “Carabineros también se hizo presente. Pese a que se encuentra presente durante todo el año, en atención a que existe un Retén de Carabineros Puerto Edén, con ocho funcionarios allá a cargo de un suboficial mayor, nosotros también quisimos venir a ver la realidad tanto de los carabineros que prestan servicios diariamente y de forma permanente en Puerto Edén, y también estar junto con el Gobierno, viendo las necesidades de la gente y de qué forma también nosotros podemos cooperar en ese sentido”.

Agregó que “estuvimos presentes en reuniones con la sociedad civil y también en una actividad con los niños de Puerto Edén que asisten al único colegio que existe allá, que son ocho niños; los llevamos al retén, les hicimos un desayuno y también les entregamos un regalo que voluntariamente los carabineros de Puerto Natales les enviaron con mucho cariño”.

“Agradecemos esta instancia de poder compartir con otras instituciones del Gobierno, con las cuales se forman lazos importantes para poder, todos juntos, mejorar las condiciones de la gente y la conectividad, principalmente con esta comunidad de Puerto Edén que se encuentra tan aislada, y visibilizar cuál es la realidad tanto de las personas que trabajan allá como de quienes viven en la localidad y cuáles son sus necesidades”, añadió.

 

Serviu avanzó en terrenos, viviendas y requerimientos de organizaciones

En materia de vivienda y habitabilidad, la presencia de Serviu permitió actualizar información sobre terrenos de propiedad del servicio, revisar en terreno mejoramientos habitacionales ejecutados anteriormente y abordar solicitudes de organizaciones de la localidad.

La jefa provincial de Serviu, Gloria Donoso, explicó que el trabajo presencial permitió resolver situaciones que resultan difíciles de abordar exclusivamente a distancia. “Estamos felices de haber podido participar en esta visita a Puerto Edén. Era muy necesario para nosotros. Pudimos actualizar parte de nuestro catastro de terrenos que existen en Puerto Edén de propiedad Serviu, resolver dudas, visitar a vecinos que recibieron anteriormente el mejoramiento de vivienda y ver cómo, después de más de cinco años, siguen funcionando bastante bien respecto a la aislación térmica que se les entregó”.

“Además, pudimos resolver dudas también de comodatos a organizaciones que solicitaron directamente a nosotros la utilización de estos espacios y avanzar en la regularización de otros terrenos que falta, por ejemplo, inscribirlos en el Servicio de Impuestos Internos; resolver dudas que, si no hubiésemos estado allá, quizás no hubiésemos podido resolver con los mismos vecinos”, agregó.

 

SERCOTEC levantó necesidades de emprendedores y pymes

El despliegue también incorporó un componente de desarrollo económico local. El Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC realizó un levantamiento de emprendimientos, empresas y personas interesadas en iniciar actividades productivas, generando además canales de contacto para continuar las asesorías después del operativo.

El asesor generalista Benjamín González Lezana explicó que uno de los principales objetivos fue identificar las brechas que enfrentan quienes emprenden desde una localidad con las características geográficas de Puerto Edén.

“Nosotros participamos de este Gobierno en Terreno con la intención de buscar hacer un catastro, identificando todas las empresas, las pymes, las personas que también quieran emprender e identificando cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, muchas de ellas postulan a fondos concursables y lamentablemente, donde no existe una institución o un programa que esté allí con ellos ayudándolos, muchas veces se desorientan en ese proceso”.

González agregó que el trabajo no termina con la visita. “Sacamos los contactos, números de teléfono, ya sea vía WhatsApp o correo electrónico, para poder mantener un contacto con ellos posterior a este Gobierno en Terreno. Lo cual es bastante valioso porque eventualmente así podemos ayudarlos a la distancia y de manera orgánica en el tiempo para que todas estas grandes necesidades que actualmente tenían se vayan reduciendo”.

Asimismo, señaló que “con las pymes que ya estaban formalizadas pudimos ayudar y acercar nuestras asesorías de manera eficiente en el momento, porque muchas veces existen problemas que de manera física nosotros podemos apreciar, pero de manera virtual no. Así que también visitamos a nuestros clientes que eventualmente ya estaban activos”.

 

Sernapesca abordó situación de pescadores artesanales

Considerando la relevancia de la actividad pesquera para la localidad, Sernapesca desarrolló un trabajo directo con usuarios del Registro Pesquero Artesanal, especialmente respecto de trámites, procesos de caducidad y regularización de actividades.

Marco Rojas Alegría, representante de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Magallanes, destacó que la presencia en terreno permitió recoger además preocupaciones y propuestas de los propios usuarios.

“Nos desplegamos a la localidad de Puerto Edén, una de las localidades más aisladas de la región de Magallanes, donde veíamos nuestra necesidad de poder acercarnos a los usuarios del Registro Pesquero Artesanal, para poder ayudarlos en sus distintos tipos de trámites, ya sea el proceso de caducidades, para evitar que puedan salir del registro y poder buscar una forma de que ellos puedan regularizar sus actividades”.

Añadió que el trabajo permitió “saber cuáles eran sus preocupaciones y sugerencias, para poder levantarlas como servicio y brindarles herramientas, tanto en el aspecto normativo como también generar una vinculación con estos usuarios”.

“Agradecemos también a la Delegación de Última Esperanza que nos haya invitado a participar en esta actividad, de la cual sacamos bastante información y que encontramos excelente para poder seguir trabajando en conjunto tanto con los usuarios y habitantes de la localidad como en otros lugares que se puedan visitar”, sostuvo.

 

Un despliegue que continúa después de Puerto Edén

El Gobierno en Terreno permitió no solo acercar prestaciones y resolver consultas durante la permanencia de los servicios en Puerto Edén, sino también generar contactos, actualizar catastros, identificar situaciones pendientes y establecer compromisos de seguimiento para continuar trabajando en los requerimientos levantados junto a la comunidad.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza continuará articulando estas gestiones con los organismos correspondientes, entendiendo que en territorios aislados la presencia efectiva del Estado y la coordinación entre sus instituciones resultan fundamentales para reducir las brechas derivadas de la distancia y fortalecer el acceso de las comunidades a los servicios públicos.

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