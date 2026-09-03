MÁS DE 3 MIL METROS CUADRADOS TENDRÁ EL NUEVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO QUE SE PROYECTA PARA PUNTA ARENAS INFORMA SEREMI DE DEPORTES

Una hoja de ruta orientada a ampliar la infraestructura deportiva disponible en Punta Arenas y generar mejores condiciones tanto para el deporte formativo como para el alto rendimiento abordó esta mañana el seremi de Deportes de Magallanes, Jacques Roux Vidal, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional destacó particularmente el avance del proyecto del futuro polideportivo de Punta Arenas, iniciativa que ha sido planteada como una de las principales necesidades de infraestructura para la capital regional. Roux Vidal señaló que conoce el proyecto desde hace tiempo y manifestó su respaldo a la iniciativa, enfatizando la necesidad de avanzar ahora en sus aspectos presupuestarios y en la definición definitiva de sus características.

“Yo ya lo tengo en conocimiento hace bastante. Hace bastante tiempo, igual he sido un férreo defensor de más que nada de tener un polideportivo en nuestra ciudad, así que yo al menos muy contento de que finalmente se esté llevando adelante el proyecto y obviamente ahora hay que hacer las gestiones para el tema presupuestario y también de terminar de definir bien el proyecto”, sostuvo.

En esa línea, informó que durante la semana pasada se desarrolló una reunión entre el Instituto Nacional de Deportes (IND), sus equipos de infraestructura y representantes de la unidad correspondiente, instancia en la que se abordaron aspectos vinculados al terreno y se entregaron mayores antecedentes respecto de la iniciativa.

El seremi agregó que el Ministerio del Deporte también se encuentra al tanto del proyecto y que espera abordar sus detalles directamente con el ministro durante una próxima visita a Santiago. Asimismo, indicó que existe interés de la autoridad nacional por visitar la región para conocer en terreno las distintas iniciativas deportivas.



Nuevo centro de entrenamiento



Junto con el polideportivo, uno de los anuncios destacados durante la entrevista fue la próxima licitación del diseño de un nuevo centro de entrenamiento deportivo, proyecto que contempla más de 3 mil metros cuadrados de infraestructura y que estaría emplazado en las cercanías del actual Centro Elige Vivir Sano.

“Una muy buena noticia que durante esperemos esta o la otra semana ya se va a estar licitando el diseño de un nuevo centro de entrenamiento que va a quedar, se podría decir, atrás del Centro Elige Vivir Sano o el Fiscal. Entre medio van a ser más de 3.000 m² de infraestructura, lo cual es maravilloso”, explicó Roux Vidal.

De acuerdo con lo planteado por la autoridad, el nuevo recinto permitirá dar cabida a disciplinas que actualmente tienen dificultades para encontrar espacios adecuados de entrenamiento, con especial énfasis en los deportes de contacto, que han registrado buenos resultados y cuentan con una importante presencia de clubes y deportistas en la región.

El proyecto también contempla una multicancha de 40 por 20 metros, dimensión que permitiría desarrollar disciplinas como balonmano, futsal, patinaje y hockey.

“Hay muchos deportistas y clubes que están haciendo estos deportes. Como también tener un 40 por 20 más, lo cual va a ser una excelente noticia para nuestra ciudad, porque sabemos la importancia que me he dado cuenta en estos tiempos de tener un 40 por 20 más, porque las únicas lamentablemente que tenemos es la del Fiscal y la de la 18 y no tenemos más”, señaló.

Uno de los aspectos destacados por Roux Vidal es que el recinto estaría diseñado considerando las necesidades específicas del patinaje y el hockey, disciplinas que actualmente enfrentan limitaciones asociadas a las características de los pisos disponibles en otros gimnasios.

“La idea de esta 40 por 20 es que justamente el patinaje y el hockey puedan ocupar esta 40 x 20, cosa que en estos momentos no se puede ni en la 18 ni en el gimnasio Fiscal por el piso que tienen, pero esta nueva infraestructura, la idea es que esté adaptada para que ellos puedan tener un lugar que en estos momentos no lo tienen”, explicó.

El recinto además contemplaría graderías para recibir público y permitir el desarrollo de competencias deportivas, una necesidad que, según el seremi, ha sido planteada por representantes de distintas disciplinas.



Mayor capacidad para el entrenamiento de alto rendimiento



Otro de los componentes del proyecto será una sala de musculación de mayores dimensiones que la actualmente disponible. La autoridad explicó que la infraestructura existente resulta limitada cuando distintas selecciones o equipos requieren utilizarla simultáneamente durante sus procesos de preparación.

“La que tenemos actualmente es bastante chiquitita, por lo cual tenemos un problema porque obviamente cuando alguna selección, algún equipo nos pide, por ejemplo, algún horario para sala de musculación, cuando son deportes colectivos, obviamente nos complica porque no tenemos suficiente espacio”, indicó.

El nuevo recinto permitiría ampliar esa capacidad y facilitar procesos de preparación física de selecciones y equipos, particularmente durante los meses previos a competencias nacionales e internacionales.

Roux Vidal planteó además que la construcción de nuevos espacios permitirá descongestionar el actual Centro Elige Vivir Sano, donde actualmente convergen distintas disciplinas.

“Se van a ir a este otro centro, por lo cual va a quedar más libre para que podamos ocuparlo en otros deportes o en otras disciplinas. Entonces va a ser muy, muy positivo para la ciudad de Punta Arenas este tema”, afirmó.



Coordinación con municipio y Gobierno Regional



La autoridad deportiva también relevó la necesidad de coordinar los distintos proyectos de infraestructura para evitar duplicidades y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles.

En ese sentido, destacó iniciativas impulsadas por la Municipalidad de Punta Arenas, entre ellas la remodelación del gimnasio El Pingüino, recinto que se proyecta como un espacio especialmente acondicionado para disciplinas como el boxeo y la halterofilia.

“Estamos trabajando también en coordinación, que es un poco lo que a mí me interesaba mucho, de que podamos estar todos remando para el mismo lado”, manifestó.

A esto se suma el trabajo que espera desarrollar con el Gobierno Regional de Magallanes, considerando su relevancia para el financiamiento de iniciativas de infraestructura.

“Ahí justamente quedamos en juntarnos para poder ya tener una hoja de ruta para trabajar en conjunto y obviamente porque el Gobierno Regional es un, se podría decir, un jugador demasiado relevante para sobre todo para el tema presupuestario, para que puedan poner los recursos también para que se puedan hacer todo este tipo de obras”, señaló.

Dentro de las obras actualmente en ejecución, Roux Vidal mencionó además el proyecto del Estadio Barrio Sur, cuya finalización se mantiene proyectada para junio del próximo año.



Deportes de contacto buscan mayor protagonismo



Durante la conversación también se abordó el crecimiento que han experimentado las disciplinas de contacto y artes marciales en Magallanes. El seremi destacó el trabajo que realizan clubes y deportistas vinculados a disciplinas como MMA, karate, taekwondo y jiu jitsu, entre otras.

En ese contexto, aprovechó la instancia para invitar a la comunidad al segundo evento de MMA que se realizará el próximo 12 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Liceo San José.

Según explicó, la actividad contará con competidores provenientes de Bolivia, Argentina, Valdivia y representantes de Punta Arenas y Puerto Natales.

“Va a estar buenísimo, competidores de Bolivia, Argentina. Bueno, obviamente chilenos de Valdivia también y bueno, obviamente nuestros competidores de Punta Arena de Natales también”, comentó.

Roux Vidal valoró además el nivel de producción del evento y sostuvo que desde la Seremi existe disposición para apoyar iniciativas deportivas organizadas por clubes y asociaciones, tanto mediante difusión como eventualmente a través de apoyo presupuestario.



Deporte como motor del turismo regional



Otro de los ejes planteados durante la entrevista fue el potencial del turismo deportivo para Magallanes. En particular, el seremi destacó la posibilidad de consolidar eventos que aprovechen las condiciones naturales de la región y que permitan atraer visitantes nacionales e internacionales.

En ese contexto, mencionó la intención de fortalecer el triatlón realizado en Punta Arenas y proyectarlo como un evento de alcance internacional.

“La idea es que poder darle más fuerza para este otro año, así que ahí vamos a estar armando algo para que tengamos la triatlón más austral del mundo”, afirmó.

La autoridad vinculó esta estrategia con la necesidad de aprovechar el deporte como una herramienta para dinamizar la economía regional, considerando el impacto que pueden generar los eventos deportivos en alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios.

“Tenemos que tener este tipo de eventos para justamente lo que conversaba con el turismo, que tanto falta nos hace, creo yo, para poder mover la economía”, sostuvo.

Como ejemplo, destacó el impacto económico que generan las carreras deportivas desarrolladas en la provincia de Última Esperanza, señalando que la maratón y el trail realizados en Torres del Paine generarían importantes ingresos para el territorio.

“Imagínate lo que genera un evento deportivo. Por lo mismo, nosotros como Gobierno, como Ministerio, y lo ha dicho el ministro también, nuestra idea es poder aportar y darle un impulso a que más personas, empresas, clubes puedan jugarse la va a empezar a hacer este tipo de eventos y que empiecen a tomar este arraigo que tenemos como región”, planteó.



Preparativos para Juegos de la Araucanía y Juegos Escolares



Finalmente, el seremi entregó antecedentes sobre la preparación de las delegaciones regionales que participarán en las próximas competencias nacionales.

Roux Vidal informó que el equipo de Barrio Sur se impuso en el proceso comunal de fútbol y será el representante de Punta Arenas. Entre los días 14, 15 y 16 de septiembre, en el Estadio Fiscal, se definirá qué equipo representará a Magallanes en los Juegos de la Araucanía, que este año tendrán como sede Valdivia.

“Se están terminando de definir todos nuestros representantes en la región para ir a batallar allá y ojalá tener alguna medallita”, señaló.

La autoridad también destacó la próxima participación en los Juegos Deportivos Escolares, con una primera delegación Sub-14 que viajará el 22 de septiembre, dando inicio a una serie de desplazamientos de deportistas regionales hacia las distintas competencias.





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