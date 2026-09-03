HISTÓRICA VISITA DE LA PRIMERA DAMA A TIERRA DEL FUEGO

​Hasta Porvenir, en el corazón de Tierra del Fuego, llegó la Primera Dama María Pía Adriasola como parte de su recorrido por la Región de Magallanes. En esta visita, pudo conocer de cerca distintas realidades de la comuna y compartir con quienes le dan vida: niños, familias, trabajadores y personas mayores.



Su primera actividad fue en la Unidad de Diálisis del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro, inaugurada el pasado 7 de marzo. Se trata de un hito de relevancia nacional, al ser la única unidad de diálisis del país instalada al interior de un hospital comunitario.



La unidad cuenta con dos sillones de diálisis, permitiendo atender simultáneamente a dos pacientes y proyectando una capacidad de hasta 12 pacientes semanales. Su puesta en marcha significó un cambio profundo para quienes necesitan este tratamiento, poniendo fin a los traslados que durante años debieron realizar los pacientes de Tierra del Fuego hasta Punta Arenas para poder dializarse.



Posteriormente, la Primera Dama visitó el Jardín Infantil Papelucho, establecimiento de administración directa de JUNJI que funciona hace más de 40 años en Porvenir y que se ha convertido en uno de los espacios educativos con mayor tradición y arraigo de la comuna.



El jardín recibe a más de 100 niñas y niños, desde los seis meses hasta los cinco años, y cuenta con salas cuna y niveles medios, además de patio, sala de música y espacio propio de alimentación. Durante la visita, María Pía Adriasola pudo conocer el trabajo de sus equipos educativos y compartir con los niños y niñas, quienes la recibieron con entusiasmo y alegría.



“La crianza no se vive en soledad. Necesitamos como sociedad acompañar a las familias y a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y formar a nuestros niños. Espacios como este jardín no solo educan, también acogen, acompañan y ayudan a construir vínculos que son fundamentales desde los primeros años de vida”, señaló la Primera Dama.



Finalmente, María Pía Adriasola sostuvo un encuentro con más de 20 personas mayores, integrantes de la Unidad Comunal de Adultos Mayores de Porvenir, en una instancia marcada por la cercanía, las historias y el cariño. Tuvo además la oportunidad de saludar especialmente a Orfa, vecina de la comuna de 103 años, con quien compartió un emotivo momento y pudo conocer parte de su historia de vida.



“Llegar hasta Porvenir es también acercarse a historias, esfuerzos y realidades que muchas veces están lejos de la mirada del resto del país. Aquí pudimos conocer avances muy



importantes en salud, compartir con niños que están dando sus primeros pasos y, también, encontrarnos y acompañar a personas mayores que han construido parte de la historia de esta tierra. Estos encuentros nos recuerdan que, sin importar dónde vivamos ni nuestra edad, todos necesitamos estar acompañados y ser parte de una comunidad”, señaló la Primera Dama.

