SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

La Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena emitió la Resolución Exenta N° 20261200134, la cual declaró admisible e inició la calificación ambiental formal de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Proyecto de Extracción de Hidrocarburos Fracturación Hidráulica Multipozo Picuyo ZG-D”.

La iniciativa, presentada por Empresa Nacional del Petróleo (ENAP Magallanes) a través de su representante legal Rodrigo José Bustamante Villegas, contempla una inversión de US$ 5,0 millones en la comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego.

El proyecto se ejecutará sobre una plataforma ya construida de 2,61 hectáreas al interior del Sub-Bloque Picuyo, la cual cuenta con RCA favorable previa (N°20251200140/2025), garantizando que las faenas no generarán nuevas intervenciones de suelo en la estepa patagónica.

Estimulación no convencional en la Formación Glauconítica a más de 2.000 metros

El objetivo productivo de la estatal apunta a la Formación Zona Glauconítica, ubicada en un rango de profundidad de entre 2.050 y 2.700 metros bajo el nivel del mar, con trayectorias de pozos que finalizan entre los 2.100 y 3.200 metros de profundidad.

Esta unidad geológica alberga reservorios confinados del tipo Tight Sand, caracterizados por una baja permeabilidad natural que impide la extracción a caudales comerciales sin estimulación previa.

El procedimiento técnico considera una prueba inicial de minifractura para calibrar las presiones de roca, seguida de la inyección de fluidos a alta presión y el empleo de aproximadamente 4.004.000 libras de agente sostén (arena) distribuidas en los ocho (8) pozos para apuntalar las fracturas.

Operación de flowback, cronograma y metas de extracción de gas y crudo en 2027

Tras la fracturación, se iniciará la fase de flowback para recuperar entre el 5% y 50% del fluido inyectado mediante separadores trifásicos, permitiendo desviar el hidrocarburo líquido hacia baterías y el gas natural hacia ductos existentes.

Las estimaciones de ENAP proyectan caudales por pozo de 20 a 30 m³/día de crudo y flujos de gas natural de entre 20 y 180 Mm³/día, dependiendo de la respuesta del reservorio.

El cronograma prevé una duración total de 65 días (14 días en montaje, 36 días en fractura y flowback, y 15 días en cierre), iniciando faenas en el primer trimestre de 2027 con un consumo de 16.000 m³ de agua industrial y una dotación máxima de 30 trabajadores para asegurar el suministro energético austral.

Fuente: reporteminero.cl

