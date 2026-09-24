MINISTRO BARROS DESTACA PLAN PARA FORTALECER LA PRESENCIA DE DEFENSA EN MAGALLANES Y LA PROYECCIÓN HACIA LA ANTÁRTICA

Una amplia agenda vinculada con la defensa, la soberanía, la infraestructura estratégica y la proyección antártica de Chile abordó esta mañana el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones. La autoridad se encuentra nuevamente en la Región de Magallanes, en una jornada marcada por anuncios destinados a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la presencia del Estado en la zona austral.

La visita ocurre luego de diversas actividades desarrolladas durante las últimas semanas en el extremo sur, entre ellas el denominado “Navy Day”, realizado en el Estrecho de Magallanes, donde se desplegaron capacidades de la Armada en un escenario marítimo considerado estratégico para el país.

En conversación con Cristopher Césped Cortés, Barros destacó que esta corresponde a una nueva visita a la región durante los últimos meses y sostuvo que Magallanes ocupa un lugar relevante dentro de la planificación de Defensa.

“La verdad es que es tercera vez que estamos en Magallanes los últimos 6 meses. En esta oportunidad, con los anuncios de hoy hace poco en el Navy Day, viendo el desarrollo de todas las habilidades y potencialidades de nuestra Marina”, señaló.

Uno de los principales temas abordados fue la situación relacionada con las declaraciones provenientes de Argentina respecto de la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. El ministro sostuvo que, tras las gestiones diplomáticas realizadas entre ambos países, la materia debe considerarse superada.

“Desde el punto de vista de la discusión de la soberanía, un tema cerrado. Yo no me complicaría y creo que deberíamos dar vuelta a la hoja”, afirmó Barros, agregando que, a su juicio, existe un reconocimiento de los tratados que regulan la materia y que no existe una controversia jurídica sobre la soberanía chilena del Estrecho.

En ese sentido, enfatizó que “el estrecho Magallanes es chileno, cosa que fue ratificada posteriormente por el presidente Milei cuando estuvo acá”, aludiendo a las declaraciones y gestiones desarrolladas después del episodio que generó la reacción de autoridades chilenas.

La controversia se produjo luego de declaraciones efectuadas en Argentina durante agosto, tras las cuales Chile presentó una protesta y posteriormente se produjo una conversación telefónica entre los ministros de Defensa de ambos países. Desde Argentina se atribuyeron los dichos a una “confusión y desprolijidad”, según informó entonces el Ministerio de Defensa chileno.



Mayor presencia del Estado en el extremo sur



Más allá de la coyuntura diplomática, Barros planteó que la defensa de la zona austral requiere una mirada de largo plazo que involucre conectividad, infraestructura, desarrollo económico y poblamiento.

“Para mí el sur austral es un desafío. La conectividad. La recuperación del territorio, de la actividad, del poblamiento es algo que Defensa tiene que tomar, por supuesto, en conjunto con Obras Públicas, con Economía, turismo”, sostuvo.

El ministro señaló que el objetivo no debe limitarse exclusivamente a fortalecer las capacidades militares, sino que también debe contribuir a generar mejores condiciones para que las personas puedan vivir, emprender y desarrollar actividades en el extremo sur.

“Tenemos un desafío, tenemos que hacer más atractivo el sur de Chile para que los jóvenes vengan, emprendan aquí”, manifestó.

En esta línea, Barros planteó incluso la necesidad de proyectar nuevas conexiones terrestres hacia el extremo austral, vinculando esta tarea con una concepción más amplia de soberanía.

“Tenemos que partir algún día y yo creo que ese es un desafío de soberanía. No lo digo solo en la perspectiva de infraestructura, no de soberanía. Porque necesitamos poblar nosotros, necesitamos mostrar y atraer a la gente a vivir a una zona tan maravillosa como es el sur austral de Chile”, expresó.



Proceso para reemplazar los F-5



Uno de los anuncios centrales entregados desde Magallanes corresponde al inicio del proceso destinado a evaluar el reemplazo de los aviones F-5 de la Fuerza Aérea de Chile, aeronaves que ya acumulan décadas de servicio.

El Ministerio de Defensa confirmó este jueves que se inició oficialmente el proceso para reemplazar estos aviones, mientras que también se anunció la renovación de helicópteros Bell UH-1H y el próximo inicio del proyecto para renovar la capacidad de transporte aéreo estratégico actualmente sustentada por los C-130 Hércules.

Durante la entrevista, Barros explicó que la eventual renovación de los F-5 corresponde a un proceso de evaluación que debe desarrollarse durante varios años.

“Un análisis profundo de cuál es la mejor opción para reemplazar los F-5 que han sido mantenidos con un nivel que impresiona a cualquier extranjero, pero vemos que en el mediano plazo requieren un reemplazo y esos son procesos largos”, indicó.

Consultado por la posibilidad de adquirir aeronaves de cuarta generación avanzada o quinta generación, entre ellas modelos como el F-35, el secretario de Estado evitó comprometer una alternativa específica.

“No me refiero a ninguna, hay varias opciones. Esto tiene que ser un proceso de análisis y de gobierno a gobierno”, explicó.

Barros agregó que la definición deberá considerar la interoperabilidad con países aliados y los estándares utilizados actualmente por las Fuerzas Armadas.

“Como concepto es que tiene que ser de quinta generación o similar cuatro y medio (...) y tiene que ser estándar OTAN y eso debiera ser razonablemente nuestra opción”, sostuvo.



Nuevas capacidades aéreas y marítimas



La modernización no se limitaría a los F-5. El ministro también detalló iniciativas relacionadas con helicópteros, transporte estratégico y vigilancia marítima.

Según explicó, se encuentra en desarrollo el proceso para reemplazar los helicópteros Bell UH-1H y se contempla la incorporación de nuevas aeronaves destinadas a patrullaje marítimo y operaciones vinculadas con la Antártica.

Asimismo, indicó que está siendo evaluada la renovación de los C-130 Hércules, considerando que se trata de aeronaves que acumulan varias décadas de servicio.

“Hoy día tenemos el análisis de todo lo que tiene que ver con el transporte y la supervigilancia de nuestro mar territorial y de nuestra zona económica exclusiva”, señaló.

La autoridad también destacó la necesidad de incrementar las capacidades de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva, especialmente frente a actividades pesqueras y eventuales incursiones de embarcaciones extranjeras.

En ese contexto, explicó que se requiere contar con aeronaves de largo alcance capaces de permanecer durante períodos prolongados sobre las áreas que deben ser fiscalizadas.



Infraestructura portuaria y conectividad



Otro de los proyectos mencionados corresponde al mejoramiento de la infraestructura portuaria vinculada a la Base Naval de Punta Arenas.

Barros adelantó la iniciativa para desarrollar un terminal o muelle regional que pueda cumplir funciones tanto para la Armada como para actividades civiles, lo que permitiría además liberar capacidad en otros sectores portuarios de la ciudad.

“La idea es también del mejoramiento de la infraestructura portuaria, que es poner también el proyecto de una terminal o muelle regional en la base naval, de manera que sea una infraestructura dual de servicio tanto a la Armada como otras necesidades civiles”, explicó.

La autoridad agregó que estas inversiones buscan generar condiciones para el desarrollo de otras actividades económicas, incluyendo el turismo y el movimiento de embarcaciones.



Proyección antártica



La entrevista también abordó la posición de Magallanes como puerta de entrada hacia la Antártica y los esfuerzos destinados a fortalecer la infraestructura necesaria para ampliar las operaciones hacia el continente blanco.

Barros destacó los trabajos que se desarrollan en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva y particularmente las mejoras asociadas a infraestructura aeroportuaria, señalando que estas iniciativas permitirían reducir las dificultades operacionales provocadas por las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el ministro, estos trabajos también pueden contribuir a extender la temporada turística antártica, generando actividad económica para Magallanes.

“La entrada a la Antártica es Punta Arenas y Puerto Williams”, afirmó.

La autoridad planteó que el fortalecimiento de la conectividad y de las capacidades logísticas puede generar un círculo de actividad económica asociado a embarcaciones, servicios, contratación de trabajadores y abastecimiento desde la región.



Construcción naval y nuevas tecnologías



Otro de los puntos abordados fue el desarrollo de capacidades navales, incluyendo el proyecto del rompehielos Almirante Viel y otros medios destinados a apoyar operaciones científicas y logísticas en la Antártica.

Barros destacó que las nuevas capacidades de las Fuerzas Armadas también deben incorporar tecnologías como drones y herramientas asociadas a la ciberseguridad.

“Hoy día, por ejemplo, todo el tema de la seguridad. La ciberseguridad hoy día es un arma más y quizás a veces está más eficiente que las armas tradicionales”, afirmó.

En esta materia, destacó además una mayor coordinación entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas para definir las capacidades estratégicas que requerirá el país durante los próximos años.



Ruta comercial con las Islas Malvinas/Falkland



Durante la entrevista, el ministro también fue consultado por la posibilidad de reactivar una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas/Falkland.

Barros sostuvo que cualquier actividad debe desarrollarse respetando la legislación chilena y el derecho internacional, y diferenció el desarrollo de actividades comerciales de materias que puedan involucrar aspectos más sensibles desde el punto de vista diplomático.

“Chile y la comunidad magallánica tiene el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, señaló.

Sin embargo, indicó que existen materias que requieren un análisis particular, especialmente aquellas relacionadas con eventuales exploraciones petroleras o mineras.

Respecto de la posición histórica de Chile sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas/Falkland, sostuvo que el país respalda el reclamo argentino por vías pacíficas y conforme al derecho internacional.



Proyección de un eventual Consejo de Gabinete en Magallanes



Finalmente, el ministro confirmó que dentro del Gobierno se analiza la posibilidad de realizar un Consejo de Gabinete en la región durante enero próximo.

Según explicó, existe una eventual ventana entre el 24 y el 27 de enero, instancia que sería encabezada por el Presidente de la República y que podría reunir a ministros con responsabilidades directamente relacionadas con el desarrollo de la zona austral.

Barros sostuvo que esta eventual actividad se enmarcaría en una agenda más amplia de conectividad, infraestructura, defensa y presencia estatal.

“El compromiso está, el compromiso del Gobierno de la República con la vialidad, con la apertura de nuevas rutas, lo que hemos planteado hoy día de Defensa, la idea también del Ejército de reestructurar su presencia con más unidades, con más bases para ayudar y dar presencia en distintos sectores, demuestra un compromiso claro del Gobierno y del país con el extremo o la zona sur austral del país”, concluyó.

Los anuncios conocidos este jueves forman parte del plan presentado por el Ministerio de Defensa desde Punta Arenas para fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, aumentar la presencia estatal en la zona austral y potenciar la proyección de Chile hacia la Antártica.





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