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22 de septiembre de 2026

SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERA LAS 300 POSTULACIONES EN MAGALLANES Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

126 empresas han solicitad el beneficio, asociado a la contratación de 312 personas, y el plazo para acceder al instrumento concluye el próximo 15 de octubre.

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​Un total de 126 empresas de la región de Magallanes han postulado al Subsidio a la Contratación, línea Activación Laboral, iniciativa del ministerio del Trabajo, ejecutada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que busca apoyar a las empresas que incorporen a personas que se encontraban sin empleo formal.

 
De acuerdo con el último reporte regional, las postulaciones están asociadas a la contratación de 312 personas, de las cuales 169 son hombres y 143 son mujeres, reflejando una participación equilibrada de trabajadores y trabajadoras en el acceso a este instrumento de apoyo a la generación de empleo formal.

 
El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó el avance que ha tenido el beneficio en la zona y llamó a las empresas a aprovechar los últimos días disponibles para acceder a este incentivo.

 
“Estamos viendo que este subsidio está teniendo una respuesta concreta en nuestra región. Ya son 126 empresas que han postulado, asociando este beneficio a la contratación de 312 personas. Sabemos que, para muchos empleadores, especialmente cuando están evaluando nuevas contrataciones, los costos asociados a incorporar personal pueden ser un factor importante. Este subsidio busca justamente acompañar ese proceso y entregar un incentivo concreto para que más empresas puedan dar el paso hacia la generación de puestos de trabajo formales”, declaró.

 
La autoridad regional enfatizó que el proceso de postulación finaliza el próximo 15 de octubre, por lo que hizo un llamado a las empresas que estén planificando nuevas incorporaciones a revisar oportunamente las condiciones del beneficio.

 
“Nuestro llamado hoy es a no dejar esta decisión para los últimos días. Invitamos a las empresas que tengan proyectadas nuevas contrataciones a informarse, revisar las condiciones del beneficio y utilizar esta herramienta mientras el proceso se encuentre vigente. Generar empleo formal requiere también que pongamos a disposición de las empresas instrumentos que faciliten ese camino y eso es lo que, como Gobierno, hemos estado haciendo”, agregó.

 
El Subsidio a la Contratación contempla un aporte mensual a las empresas por cada trabajador o trabajadora que cumpla con las condiciones establecidas. El beneficio corresponde al 50% del ingreso mínimo mensual por cada trabajador contratado y al 60% por cada trabajadora, con hasta cuatro pagos, según las condiciones del programa.

 
Entre los principales requisitos, las personas contratadas deben ser mayores de 18 años y no registrar cotizaciones con ningún empleador durante los tres meses anteriores al inicio de la incorporación a la empresa. La relación laboral debe haber comenzado desde el 15 de julio de 2026 en adelante.

 
Para acceder al beneficio, la empresa debe primero realizar la contratación y registrar el contrato en la Dirección del Trabajo. Posteriormente, debe ingresar la postulación a través del sitio www.subsidioalempleo.cl, a más tardar el mes siguiente al inicio de la relación laboral y siempre dentro del período vigente de postulación.

 
El plazo para postular se mantiene abierto hasta el 15 de octubre de 2026, por lo que desde la Seremi del Trabajo se reiteró el llamado a las empresas regionales a informarse y revisar oportunamente las condiciones para acceder a este apoyo.

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SUBSIDIO AL EMPLEO SUPERA LAS 300 POSTULACIONES EN MAGALLANES Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

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