POSTULACIONES A CARABINEROS ALCANZAN SU MAYOR CIFRA EN 20 AÑOS

La Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo registró 2.845 postulaciones durante su último proceso de admisión, la cifra más alta en al menos 20 años, según antecedentes publicados por La Tercera. El proceso, destinado a la formación de oficiales, cerró el pasado 31 de agosto.

El número representa un aumento de 29% respecto del año anterior y se suma a una tendencia al alza que, según el reportaje, comenzó a observarse desde 2023, luego de un periodo en que las postulaciones habían disminuido durante los años del estallido social y la pandemia. La Escuela de Carabineros forma oficiales durante ocho semestres.

El aumento también se registra en la Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, destinada a la formación de carabineros del escalafón de suboficiales. Hasta el 16 de septiembre de 2026, este establecimiento contabilizaba 11.724 postulaciones, por sobre las 9.819 registradas durante todo 2025 y las 7.941 de 2024.

De acuerdo con las cifras citadas en el reportaje, Carabineros proyecta cerrar el año con cerca de 14 mil postulaciones para la Escuela de Formación. Sumadas a las 2.845 de la Escuela de Carabineros, las cifras permitirían superar las 17 mil postulaciones durante 2026.

Desde Carabineros también se mencionan distintos factores asociados al aumento, entre ellos cambios en los requisitos de postulación, modificaciones en las condiciones de ingreso y nuevas herramientas incorporadas a los procesos de selección. La institución señala además que durante el proceso de admisión de oficiales se registraron 75 postulantes de 17 años, luego de la modificación que redujo la edad mínima para postular.