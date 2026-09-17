COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES CUESTIONA CIFRA DE 104 REEMPLAZOS Y ADVIERTE QUE AÚN HAY ESTUDIANTES SIN DOCENTES

El Directorio Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. emitió un comunicado público en el que valoró que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes haya informado la autorización de 104 reemplazos durante septiembre, pero sostuvo que dicha cifra no da cuenta de la situación que, según la organización, se estaría registrando actualmente en distintos establecimientos educacionales.

El gremio plantea que su preocupación está relacionada con la existencia de cursos y estudiantes que estarían enfrentando la ausencia de docentes sin recibir la cobertura necesaria, por lo que considera que el número de reemplazos autorizados no permite concluir que el problema de falta de profesores haya sido resuelto.

Uno de los aspectos centrales del comunicado apunta a los procesos administrativos y sumarios que se mantienen pendientes de resolución durante largos períodos. De acuerdo con lo expresado por el Colegio de Profesores, mientras estos procedimientos no concluyan, los docentes involucrados no pueden ser considerados para asumir funciones y, según la información recibida por la organización, en determinados casos tampoco se estarían generando nuevas contrataciones de manera oportuna.

Desde el gremio enfatizan que no cuestionan el debido proceso de los funcionarios involucrados y reconocen que los procedimientos administrativos deben llevarse adelante. La preocupación, señalan, está puesta en que estos procesos sean resueltos dentro de plazos razonables, evitando que las demoras administrativas terminen teniendo consecuencias sobre la continuidad de los aprendizajes.

En ese contexto, el Directorio Regional formula una pregunta dirigida al SLEP Magallanes: qué medidas se están adoptando para garantizar que ningún estudiante permanezca sin la cobertura docente que necesita mientras se resuelven los procesos administrativos pendientes.

El Colegio de Profesores insiste en que existen dos situaciones diferentes: por una parte, los 104 reemplazos autorizados durante septiembre, y por otra, la eventual existencia de establecimientos donde aún se mantiene un déficit de profesores. Por ello, plantea que ambas circunstancias no pueden ser consideradas equivalentes.

La organización gremial señala además que continuará recogiendo las situaciones planteadas por docentes y comunidades educativas y que su cuestionamiento, según precisa el comunicado, no está dirigido contra los profesores ni contra quienes se encuentran siendo investigados, sino hacia la necesidad de asegurar el derecho de los estudiantes a contar con clases y continuidad pedagógica.

El documento lleva las firmas de Alicia Aguilante Vargas, presidenta Regional Magallanes, y Manuel Bahamondez Venegas, secretario Regional Magallanes, y fue emitido por el Directorio Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. con fecha 17 de septiembre de 2026.

Invitamos a leer el PDF completo del comunicado, donde el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes desarrolla su posición respecto de los 104 reemplazos informados, los procesos administrativos pendientes y la situación de los estudiantes que, según el gremio, actualmente permanecen sin cobertura docente.

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