GOBIERNO ANUNCIA EL INICIO DEL PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO DE APOYO A LA NIÑEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

​- Esta mañana, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, junto al Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Ángel Roa, y el Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, dieron a conocer el inicio del pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio establecido en la Ley N°21.840, que entrega por una sola vez un monto de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos.



El pago masivo comenzó el pasado 11 de septiembre y se realiza de manera automática, sin necesidad de postular. En Magallanes, el beneficio alcanza a 14.807 familias, con una inversión regional de $565.800.000.



La actividad se realizó en el Jardín Infantil Continente Blanco, donde las autoridades compartieron con madres y niños beneficiarios de este apoyo estatal. La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, señaló que “estamos acá en el Jardín Continente Blanco junto a las madres y a los niños que son beneficiarios de este bono de $30.000. Es un bono extraordinario que se va a pagar por única vez y que ya está actualmente depositado en las cuentas de las personas beneficiarias.



Es una ayuda concreta para las familias, especialmente en estas fechas, y queremos que las personas sepan que este beneficio se entrega de manera automática, sin necesidad de postular”.



Por su parte, el Seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó que “como Gobierno, estamos poniendo en el centro a las familias y a los niños, y este bono de $30.000 por cada niño o niña es un apoyo concreto para quienes más lo necesitan. Hoy estamos aquí, en el Jardín Continente Blanco, junto a madres y niños beneficiarios de este aporte, que se enmarca en el Plan Chile Sale Adelante. Vamos a seguir trabajando para que las familias cuenten con apoyos que contribuyan directamente a su bienestar”.



En tanto, el Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, explicó que “el IPS es solamente el organismo pagador de este beneficio, cuyos recursos emanan del Ministerio de Desarrollo Social. El bono es de $30.000 por niño o niña para las personas que se encuentren dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.





Sabemos que no es una solución definitiva, porque se paga por una sola vez, pero también sabemos que son recursos que impactan y que ayudan a las familias. En la Región de Magallanes, este beneficio alcanza a 14.807 familias, con una inversión regional de más de $565 millones de pesos”.



La apoderada beneficiaria Daniela Paredes valoró el aporte recibido junto a su hija Aurora Fuentes, señalando que “la verdad es que estamos muy agradecidas, porque al final en estos tiempos es complicado el tema económico, así que cada peso ayuda. Justamente llegó para las Fiestas Patrias, entonces vamos a tener un lindo día con Aurora, felices y agradecidas del bono recibido”.



Detalles del beneficio



El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez entrega $30.000 por cada niño o niña, por una sola vez, a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la Ley N°21.840.



Está dirigido a:



Niños y niñas de hasta 13 años al 1 de junio de 2026, pertenecientes a familias dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.



Niños y niñas bajo cuidado alternativo familiar, incluyendo familias de acogida, familia extensa o adultos de confianza, sin exigencia de porcentaje de vulnerabilidad.



El pago se realiza automáticamente a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus proveedores de pago, principalmente BancoEstado. El plazo máximo para cobrarlo es de 9 meses desde la emisión del pago.



Para consultar si corresponde el beneficio, la ciudadanía puede ingresar a www.chileatiende.cl, www.ips.gob.cl o comunicarse al Call Center 101.



No se requiere postulación.



