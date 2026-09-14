SERNAC MONITOREA A CARNICERÍAS DE PUNTA ARENAS PREVIO A LA FIESTAS PATRIAS

El SERNAC realizó un proceso de monitoreo a un total de 10 carnicerías en la ciudad de Punta Arenas, cuyo propósito fue analizar si este tipo de locales cumplen adecuadamente con la Ley del Consumidor y otras normas que protegen a las personas previo a las Fiestas Patrias.

Durante la actividad preventiva, los funcionarios del Servicio visitaron los locales para revisar si informan correctamente los precios los precios de las carnes y de otros productos comercializados, tales como como congelados, bebidas o verduras.

Adicionalmente, se monitoreó si existían limitaciones a los medios de pago, por ejemplo, si no aceptan el pago en efectivo, junto con chequear que informen el jefe de local para que los consumidores sepan a quien acudir en caso de algún problema.

Recordemos que la norma sectorial establece que las empresas tienen la obligación de rotular los productos conforme a las normas sanitarias, y deben indicar clara y verazmente el nombre del producto y categoría de la carne, contenido neto, país de origen del producto, fecha de elaboración y vencimiento, número de lote de producción, nombre o razón social y domicilio del faenador o importador, fecha de resolución sanitaria.

Por su parte, la Ley del Consumidor establece que los locales deben informar en forma veraz y oportuna las condiciones relevantes de los productos comercializados, en este caso, el tipo de carne, el precio, junto con resguardar la seguridad y vender productos que no pongan en riesgo la salud de las personas.

E Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que la Ley del Consumidor resguarda especialmente el derecho a la seguridad en el consumo, lo que implica que las empresas no pueden comercializar productos que no afecten la salud de las personas.

"La carne es un producto especialmente sensible, por lo que las carnicerías y locales tienen la obligación de entregar productos de calidad que no representen riesgo para los consumidores", indicó Salazar.

La Ley establece una garantía para los productos perecibles, como las carnes, cuyo plazo es el indicado en el envoltorio o en su defecto, un máximo de 7 días, período donde el consumidor puede exigir el cambio del producto o la devolución en caso de algún problema.

Canasta Dieciochera

Con el propósito de ayudar a los consumidores a cotizar y obtener un rendimiento al presupuesto familiar pensando en este "Dieciocho" que se avecina, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) lanzó un Cotizador de Fiestas Patrias 2026.

En el caso de nuestra región de Magallanes, el monitoreo abarcó 1.952 precios en Puerto Natales y Punta Arenas. La muestra incluyó a Lider, Rofil, Sánchez & Sánchez y Unimarc, detectando brechas significativas entre cadenas.

Esta canasta está calculada para cubrir el consumo de una familia de 4 personas, asumiendo una porción promedio de 300 gramos de carne por individuo.

Los productos y cantidades exactas que componen esta medición son:

● Asado carnicero: 1,2 Kg

● Costillar de cerdo: 1,2 Kg

● Pechuga de pollo: 1,2 Kg

● Longaniza parrillera: 0,7 Kg

● Bebida gaseosa: 4 Litros

● Cerveza: 2 Litros

Al analizar los precios de estos seis productos en conjunto durante el presente año (2026), la "canasta Dieciochera" más económica cuesta $31.196, mientras que la más cara alcanza un valor de $60.884. Esto es, una diferencia de $29.688 si se compran todos los productos en su versión más barata versus la más cara.

En promedio, el valor de la canasta tiene un valor de $50.446.

Importantes diferencias en precios

Si vemos el precio de algunos de los productos presentes en la "canasta Dieciochera" del SERNAC, sin considerar marcas, y que son altamente demandados por las familias, nos encontramos con algunas diferencias de precios importantes:

● Asado carnicero (1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $10.668 y un máximo de $15.108, esto es una diferencia de $4.440.

● Costillar de cerdo (1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $7.188 y un máximo de $14.028, esto es una diferencia de $6.840.

● Pechuga de pollo (1,2 Kg): En el caso de la pechuga de pollo, el precio mínimo es de $5.388 y el máximo de $6.348. Esto es, una diferencia de $960.

● Longaniza parrillera (0,7 Kg): Se encuentra a un valor mínimo de $3.423 y a un máximo de $9.373, es decir, una diferencia de $5.950.

● Bebida gaseosa (4 Litros): Se encuentra a un valor mínimo de $2.300 y a un máximo de $5.560, es decir, una diferencia de $3.260.

● Cerveza (2 Litros): Se encuentra a un valor mínimo de $2.229 y a un máximo de $10.467, es decir, una diferencia de $8.238.

Para acceder al cotizador visite www.sernac.cl