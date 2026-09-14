NUEVO OPERATIVO DE SEGURIDAD INTERAGENCIAL REFUERZA CONTROLES CONTRA EL ABIGEATO EN LA RUTA 9 NORTE

​Durante la tarde de este domingo se realizó un nuevo operativo interagencial contra el abigeato en la Ruta 9 Norte, como parte de las acciones contempladas en el Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural para reforzar la prevención de este delito y el control del traslado irregular de productos cárnicos.



El despliegue, coordinado por la Seremía de Seguridad Pública, contó con la participación de Carabineros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con su binomio canino, y el Servicio de Impuestos Internos (SII). En la jornada se fiscalizaron buses, camiones, vans y vehículos particulares, verificando la eventual tenencia y traslado de carne de origen irregular.



La fiscalización se desarrolló durante el periodo de Fiestas Patrias, contexto en que aumenta el movimiento por las principales rutas de la región y el consumo de productos de origen animal, reforzando la relevancia de este tipo de controles.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien participó en el operativo, destacó el carácter interagencial de estas acciones.



“El Plan Regional de Seguridad Pública y Acción Rural consideró en su diseño estos despliegues para prevenir el abigeato y mejorar la seguridad en nuestros sectores rurales. Tanto el Sistema de Seguridad Regional como las instituciones contribuyentes participan de esta planificación, poniendo sus capacidades al servicio de un objetivo común”.



La autoridad relevó especialmente el apoyo del binomio canino del SAG, que permite ampliar las capacidades de detección durante las fiscalizaciones.



“La disposición del binomio canino es un elemento clave para fortalecer estos controles. Por ello, estamos incorporando esta capacidad en la planificación de los distintos operativos, de manera de hacer fiscalizaciones más efectivas”.



Finalmente, López señaló que las acciones tendrán continuidad y se desplegarán en distintos puntos de la región.



“Este trabajo continuará desarrollándose en rutas, comercio y también en el área marítima. Lo importante es mantener una acción coordinada y permanente de las instituciones para prevenir el abigeato y otros delitos asociados a la actividad rural”, puntualizó la autoridad.





