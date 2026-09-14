14 de septiembre de 2026
ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ REALIZA MUESTRA FOLCLÓRICA “RAÍCES QUE NOS UNEN”
La actividad reunió a estudiantes desde Prekínder hasta 8° Básico, quienes participaron en una jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones nacionales.
La Escuela Elba Ojeda Gómez realizó la muestra folclórica “Raíces que nos unen”, actividad que reunió a estudiantes desde Prekínder hasta 8° Básico en una jornada dedicada a la música, la danza y las tradiciones que forman parte de la identidad cultural del país.
La actividad contó con la participación especial del Club de Cueca Luis Gamin Vera, además de la presencia del seremi de Educación, Raúl Alvarado, representantes del SLEP Magallanes e invitados de distintas instituciones.
Durante la jornada, los estudiantes fueron protagonistas de las distintas presentaciones, destacando por su participación y entusiasmo en una actividad que permitió reunir a la comunidad educativa en torno al folclore y las tradiciones.
Desde el establecimiento destacaron que este tipo de instancias contribuyen a fortalecer el vínculo de los estudiantes con las expresiones culturales y el sentido de identidad dentro de la comunidad educativa.
DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.