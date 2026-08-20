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20 de agosto de 2026

GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS RESPALDA CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN PROVISORIA EN MAGALLANES IMPULSADA POR SENADOR KARIM BIANCHI

El acuerdo impulsado en la reciente sesión de la comisión de Seguridad del Senado en la zona, fue valorado por la máxima autoridad de Carabineros, quien destacó que permitirá dotar de mayor identidad regional a la institución

carabineros
Tras la histórica sesión de la Comisión de Seguridad del Senado realizada en Punta Arenas, impulsada por las gestiones del senador por Magallanes Karim Bianchi, los compromisos adoptados para la región comienzan a concretarse. Uno de los hitos centrales de la instancia fue el acuerdo para agilizar la habilitación de una Escuela de Formación de Carabineros en carácter provisorio para acelerar el aumento de la dotación policial en la zona mientras se concreta el proyecto definitivo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del General Director de Carabineros, Marcelo Araya, quien valoró el trabajo de la comisión territorial y la disposición de las autoridades para concretar este anhelo regional destacando la importancia de descentralizar la formación de las fuerzas de orden: "Le da un profundo sentido de identidad a la región. Nosotros estamos por apoyar siempre el desarrollo de las regiones. Para nosotros es fundamental que tengan su propio impulso, que los jóvenes puedan postular e ingresar ahí mismo", señaló el General Araya.

La máxima autoridad policial enfatizó también la viabilidad de iniciar las actividades a través de un módulo o grupo provisorio indicando que "la idea es que ojalá en el futuro tengamos un grupo, una escuela, con todas las características que se requieren, pero con este interés es fundamental partir con un grupo provisorio mientras se construye el definitivo. Valoro el apoyo, el trabajo y la posibilidad que se le da a los jóvenes de la Región de Magallanes para postular a la institución".
La propuesta de una sede provisoria surgió como una alternativa estratégica ante los tiempos que demanda la construcción de la infraestructura definitiva dentro de los planes de inversión regional. Con ello, se busca que las primeras promociones de alumnos puedan iniciar sus procesos de instrucción en la zona a la brevedad, aprovechando instalaciones que actualmente están en evaluación técnico-operativa en sectores de Punta Arenas.

El avance de esta medida forma parte de los compromisos derivados del despliegue de la Comisión de Seguridad en el territorio, instancia donde además se abordaron materias clave para la zona extrema, como el combate al crimen organizado, la seguridad en las rutas marítimas, el resguardo soberano en el Estrecho de Magallanes y la explotación sexual infantil.
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