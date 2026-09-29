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29 de septiembre de 2026

26 ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN PARTICIPARON DE ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS

Por tercer año consecutivo, los alumnos de la especialidad de Servicios de Turismo asistieron a clases para obtener su certificación en el sistema Sabre.

ALTERNANCIA SARA BRAUN SANTO TOMÁS (5)

​A través de una ceremonia en el patio techado de la sede Mejicana de Santo Tomás, estudiantes de tercero medio de la especialidad de Servicios de Turismo del Liceo Sara Braun obtuvieron sus certificaciones luego de cumplir 20 horas de clases impartidas en la casa de estudios, donde se capacitaron en el uso del sistema Sabre.

 
Sabre es una herramienta utilizada para organizar rutas aéreas, creada en los años 60 por American Airlines junto a IBM y que luego se extendió a diversas líneas aéreas, llegando a ser usada por cerca del 80% de la industria turística y agencias de viajes. A través de esta plataforma es posible gestionar itinerarios de vuelo, tanto locales como internacionales, con más de 20 a 30 segmentos de vuelo.

 
“Es un sistema versátil que está completamente en inglés y funciona mediante códigos; por ende, los estudiantes desarrollaron habilidades de codificación y decodificación aeroportuaria y aerocomercial”, señaló el director del Área de Turismo de Santo Tomás, Jaime Lira.

 
El director agregó que “la gran mayoría de las empresas en Chile utilizan este sistema, el cual permite generar la ruta aérea que activa el resto de los servicios turísticos: transporte, alojamientos, arriendo de vehículos, restaurantes y servicios generales que consumen los pasajeros que se mueven por todo el mundo. Esto es súper importante para ellos, porque le abre puertas a la empleabilidad, les permite adelantarse si desean continuar carreras en Santo Tomás, al conocer un sistema que sí o sí aprenderán en Hotelería o en Servicios Aerocomerciales, y facilita el acceso a prácticas en terminales aéreos y en el resto de Chile”.

 
Las clases se impartieron en el laboratorio de computación de la sede Jorge Montt, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer las dependencias y la dinámica de las clases en el recinto de educación superior. La programación se organizó como una combinación entre el programa de estudios del Liceo Sara Braun y las asignaturas impartidas en las carreras del área de turismo de Santo Tomás.

 
Sobre la experiencia, una estudiante de tercero medio de la especialidad expresó, “fue algo muy bueno y bastante útil para lo que estamos estudiando en este momento. Siento que estas instancias nos ayudan mucho a decidir qué queremos para el futuro, a ver si esto nos gusta para tomar la decisión firme de estudiar la carrera. Con mis compañeros siento que fue similar: las actividades eran entretenidas, nos enseñaban y de inmediato debíamos ponerlo en práctica. Encontré que era algo muy positivo porque sumaba cierta presión, que es lo que sucede en el día a día al trabajar en esto”.

 
Este proceso de alternancia se realiza por tercer año consecutivo y busca generar instancias de aprendizaje para que estudiantes de enseñanza media técnico-profesional asistan a clases en Santo Tomás, con la oportunidad de certificarse y perfeccionar sus conocimientos.

ALTERNANCIA SARA BRAUN SANTO TOMÁS (5)

26 ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN PARTICIPARON DE ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS

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