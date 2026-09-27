ORGANIZACIONES DE CABO DE HORNOS ENTREGAN PETITORIO CON DEMANDAS DE LA COMUNIDAD

Un petitorio elaborado por dirigentes y organizaciones de la sociedad civil de Cabo de Hornos fue entregado al diputado Jorge Díaz Ibarra, presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados. El documento fue presentado por el alcalde de la comuna, Patricio Fernández, y reúne las principales necesidades planteadas por habitantes y organizaciones locales.

Entre las propuestas se encuentran el fortalecimiento del sistema sanitario de Puerto Williams, la implementación de una barrera fitosanitaria permanente, mejoras para el Hospital Comunitario Cristina Calderón y el Liceo Donald McIntyre Griffits, además de una mayor oferta académica para el Centro de Formación Técnica. El petitorio también considera medidas para fortalecer el empleo local y avanzar en un plan integral para Puerto Toro.

Uno de los planteamientos centrales es la creación de una Agenda Especial para Cabo de Hornos, que permita abordar de manera coordinada materias de salud, educación, conectividad, infraestructura, seguridad, abastecimiento, desarrollo económico, protección ambiental y fortalecimiento institucional.

Las organizaciones también proponen conformar una Mesa de Trabajo Interministerial para Cabo de Hornos, con participación de servicios públicos, la Municipalidad, el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y representantes de la comunidad organizada. El objetivo es generar una instancia de coordinación para abordar las distintas necesidades planteadas en el documento.

El alcalde Patricio Fernández señaló que la entrega busca trasladar las demandas de la comunidad hacia las autoridades nacionales y destacó el papel de las organizaciones sociales en la elaboración del petitorio. “Este petitorio no es solamente un documento que entregamos a una autoridad; es la voz de nuestros vecinos que estamos llevando hasta el nivel nacional”, afirmó.

El documento también plantea que el fortalecimiento de Cabo de Hornos debe considerar las condiciones de vida de quienes habitan permanentemente el territorio y su relación con la presencia del Estado y el desarrollo de la comuna.

​

