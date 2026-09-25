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25 de septiembre de 2026

SENAPRED ENCABEZA VISITA A USHUAIA EN EL MARCO DEL PROYECTO BINACIONAL “ZONA AUSTRAL RESILIENTE”

Durante esta semana, una delegación chilena integrada por representantes de SENAPRED y del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena sostuvo encuentros estratégicos con autoridades provinciales y equipos de primera respuesta en la ciudad de Ushuaia, Argentina.

Foto consul primer secretario Rodrigo Toledo

​Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación transfronteriza en materia de gestión integral del riesgo de desastres, una delegación oficial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena visitó la ciudad de Ushuaia, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 
Esta actividad se enmarca en la ejecución del proyecto “Zona Austral Resiliente: cooperación binacional para el fortalecimiento de capacidades ante sismos y tsunamis”, una iniciativa de carácter preventivo orientada a elevar los niveles de autoprotección comunitaria y preparación operativa en las regiones australes de ambos países.

 
Durante la jornada de trabajo, la comisión chilena compartió experiencias con el Sistema de Protección Civil argentino y visitó dependencias clave vinculadas a la respuesta ante emergencias, incluyendo Policía, Bomberos y la Dirección General de Atención a la Emergencia, correspondiente al Sistema de Atención Médica de Emergencia.

 
Estas instancias permitieron conocer de primera fuente la infraestructura tecnológica, los sistemas de comunicaciones, las centrales de coordinación y los protocolos operativos implementados en el vecino país ante amenazas de sismo y tsunami. El proyecto, que contempla un periodo de ejecución de 18 meses, busca robustecer los canales de coordinación binacional mediante el intercambio técnico de buenas prácticas y la realización de un futuro simulacro de evacuación en el borde costero de Ushuaia, en línea con el ejercicio desarrollado en Magallanes el pasado 16 de abril.

 
Con ello, se proyecta beneficiar directamente a los equipos de respuesta y generar un impacto positivo en los habitantes de ambas zonas australes, promoviendo una cultura preventiva y fortaleciendo las capacidades de preparación frente a un escenario tectónico compartido.

 
El Director Regional de SENAPRED Magallanes, Juan Carlos Andrades Careaga, señaló que: “Estas instancias de intercambio de experiencias y conocimientos técnicos en esta área nos llevan a fortalecer la respuesta binacional ante eventos que impactan en el territorio austral sin mediar límites fronterizos. La coordinación es vital para lograr una respuesta eficiente y eficaz en zonas aledañas al límite y, a su vez, ante eventos que requieran del apoyo mutuo, privilegiando la agilidad y el buen uso de nuestras capacidades y Sistemas de Alerta Temprana, considerando que compartimos una amenaza sísmica en común en nuestra Patagonia”.

 
En tanto, el Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó la importancia de avanzar en una política de prevención y coordinación que permita anticiparse a las emergencias. “Como Gobierno estamos trabajando para anticiparnos a las emergencias y no solamente reaccionar cuando estas ocurren. En una región como Magallanes, donde nuestra realidad territorial está profundamente vinculada con la Patagonia argentina, la cooperación y la coordinación entre ambos países es fundamental. Este proyecto refleja justamente esa mirada: un Estado que se prepara, que coordina sus capacidades y que pone en el centro la seguridad y protección de las personas”.

 
Estas acciones reafirman el compromiso de SENAPRED y de las instituciones participantes por fortalecer la resiliencia territorial y estrechar la cooperación internacional con las instituciones de la República Argentina, integrando esfuerzos para salvaguardar la vida y seguridad de las comunidades de la Patagonia.

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