DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DESTACA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEFENSA EN MAGALLANES Y PIDE GARANTIZAR RECURSOS EN PRESUPUESTO 2027 PARA FORTALECER CAPACIDAD MILITAR DEL PAÍS

​La defensa del Estrecho de Magallanes volvió a instalarse en la agenda luego de que senadores suscribieran en Punta Arenas una declaración transversal reafirmando la soberanía exclusiva de Chile sobre esa vía marítima y comprometiéndose a fortalecer las capacidades necesarias para su vigilancia y resguardo. El debate continuará este viernes 25, cuando las comisiones de Defensa Nacional y de Zonas Extremas de la Cámara sesionen conjuntamente en Punta Arenas para abordar la situación de la zona austral.



“Creo que es muy importante la declaración que hicieron senadores el día de ayer en la Región de Magallanes y la reunión que vamos a tener justamente en la Comisión de Defensa el día viernes 25 en la ciudad de Punta Arenas”, señaló el diputado Alejandro Riquelme (REP). El parlamentario agregó que “mientras en la década del 90, lamentablemente, invertíamos tres puntos porcentuales del PIB, hoy día hemos bajado ostensiblemente a no más de 5.000 millones de dólares en Defensa. La soberanía no solamente se ejerce, sino que tenemos que tener una capacidad para poder enfrentar hoy día las recientes adquisiciones tanto de Perú como de Argentina, material bélico, tanques, aviones y tanquetas que están haciendo nuestros países vecinos. Debemos tener una política de renovación, pero en el largo plazo y asegurada en el Presupuesto Nacional”.



Respecto del financiamiento para el próximo año, Riquelme sostuvo que “una de esas conversaciones la vamos a tener justamente el día viernes, porque si bien yo no formo parte de la Comisión de Defensa, los parlamentarios de la bancada republicana están muy preocupados respecto a cómo podría venir justamente el presupuesto en Defensa del próximo año ante prácticamente el aumento que va a tener el Presupuesto para el año 2027”. En esa línea, separó las afinidades políticas entre ambos gobiernos de la defensa de los intereses nacionales. “Una cosa es la afinidad ideológica que tuvo el Presidente Boric con Fernández, que tenga el Presidente José Antonio Kast con el Presidente Milei, pero la política de Estado y la defensa de nuestra soberanía son caminos que van en forma completamente separada”, afirmó.



El diputado también valoró las acciones desarrolladas durante las últimas semanas y la declaración conjunta entre Chile y Argentina que reafirmó el régimen jurídico del Estrecho conforme a los tratados vigentes. “Así lo ha hecho el Presidente José Antonio Kast y creo que eso, lo que se logró con la declaración de ambos presidentes sobre el reconocimiento de la soberanía del Estrecho de Magallanes 100% chileno, es un logro que no teníamos hace décadas por parte del Estado chileno. Por supuesto, hemos tenido la visita no solamente del Presidente, del vicepresidente Alvarado, del canciller. La primera visita que hizo a regiones el canciller fue a la Región de Magallanes y a la Antártica Chilena. Eso demuestra la importancia que ha tenido para la jefatura del Presidente José Antonio Kast la Región de Magallanes y la defensa de la soberanía”, concluyó.

