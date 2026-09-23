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23 de septiembre de 2026

CONSEJO DE DESARROLLO DEL CESFAM CARLOS IBÁÑEZ LLAMA A PRIORIZAR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA

Buenos días región

cesfamcarlosibanez

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los integrantes del Consejo de Desarrollo del Cesfam Carlos Ibáñez, Dante Escobar y Daniel Oyarzo, abordaron las principales necesidades que enfrenta el establecimiento, destacando el déficit de infraestructura y la urgencia de avanzar en su normalización, proceso que, según señalaron, lleva más de 20 años siendo planteado por la comunidad de salud.

Uno de los principales puntos expuestos fue la falta de espacios para atender a los usuarios, situación que ha obligado a evaluar la transformación de una sala de espera en nuevos boxes y a reorganizar el uso de las dependencias existentes. El Consejo también manifestó preocupación por el crecimiento habitacional proyectado en el sector, considerando que podría aumentar la demanda sobre un centro que actualmente presenta limitaciones de capacidad.

Los representantes además abordaron el eventual impacto de las reducciones presupuestarias planteadas a nivel nacional y el paro convocado por Confusam para el 29 de septiembre, señalando que una disminución de recursos podría repercutir en contratación de personal, insumos, mantenimiento, infraestructura y programas de atención primaria. En este contexto, plantearon la necesidad de priorizar la salud en la discusión presupuestaria y avanzar en una mesa de trabajo específica para abordar las necesidades de infraestructura de los centros de atención primaria de Punta Arenas.

Finalmente, el Consejo informó que continúa realizando gestiones para disponer de un terreno que permita concretar la futura normalización del Cesfam Carlos Ibáñez, considerando alternativas de aproximadamente 5.000 metros cuadrados y evaluando su ubicación respecto de la conectividad y los futuros proyectos habitacionales. Durante la entrevista también se recordó al funcionario del Cesfam recientemente fallecido, destacando su trayectoria y vínculo con la comunidad, el ámbito gremial y el deporte regional.



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