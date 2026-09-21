MUNICIPIO INVITA A PERSONAS MAYORES AL SEGUNDO "CLUB DEL ENCUENTRO" EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de promover la convivencia, la participación y la integración de las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas realizará este viernes 25 de septiembre la segunda versión del "Club del Encuentro", una jornada recreativa pensada para compartir, entretenerse y generar nuevos vínculos.





La actividad se desarrollará el 25 de septiembre entre las 14:30 y las 17:30 horas en Covadonga N° 063. Durante la jornada habrá música, baile, concursos y distintos juegos tradicionales, entre ellos naipes, dominó, carioca, escoba y dardos, en un ambiente orientado principalmente a la conversación y la socialización.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la invitación a participar de esta segunda jornada y relevó el carácter abierto de la iniciativa. "Es verdaderamente un club de amigos y están todos invitados. Si usted, por ejemplo, quiere ir con una amiga y nunca ha estado en ninguna actividad municipal, puede inscribirse de todas maneras totalmente gratis. No tiene que estar en un club o sí. Todos son bienvenidos los adultos mayores para hacer este segundo encuentro", señaló.

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Por su parte, la encargada de la Unidad de Adulto Mayor del municipio, Carolina Barrientos, explicó que esta segunda versión nace tras la positiva experiencia de la primera jornada, que convocó a más de 100 participantes. "Nosotros como unidad adulto mayor, nuestro principal objetivo es la sociabilización, y la idea es que nuestras personas grandes de la comuna sociabilicen entre ellos y sea una tarde lúdica, divertida, donde hagan lo que estimen conveniente".





La encargada agregó que, detrás de las actividades recreativas, existe también un componente orientado al bienestar cognitivo de las personas mayores, particularmente mediante dinámicas que estimulan la memoria y ayudan a prevenir el deterioro cognitivo.

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Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 21 hasta el jueves 24 de septiembre, entre las 8:00 y las 13:00 horas, de manera presencial en Covadonga N° 063 o llamando al 61 222 9147.



