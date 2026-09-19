CACHORROS DEL GRUPO DE ADIESTRAMIENTO CANINO PARTICIPARON EN LA PARADA MILITAR 2026

Este sábado 19 de septiembre se realizó la Parada Militar 2026 en el Parque O’Higgins, ceremonia que contó con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la jornada fue la participación del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros. La unidad desfiló cerca de las 13:50 horas por la elipse del Parque O’Higgins.

El grupo estuvo acompañado por una nueva generación de caninos en formación, integrada por cachorros y perros adolescentes de distintas razas, entre ellas pastor alemán, golden retriever y pastor belga malinois.

Los animales fueron trasladados en brazos por funcionarios de Carabineros durante su paso por la ceremonia, marcando su participación en la Parada Militar de este año.

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