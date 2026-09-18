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18 de septiembre de 2026

DESHIELO DE LA ANTÁRTICA Y GROENLANDIA EXPLICA EL 25% DEL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR

​Un estudio respaldado por la Agencia Espacial Europea y la NASA estableció que la pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártica ha contribuido con más de tres centímetros al aumento del nivel del mar entre 1979 y 2023.

deshielo antartica

Groenlandia y la Antártica han perdido en conjunto 11,3 billones de toneladas de hielo entre 1979 y 2023, de acuerdo con una investigación publicada en la revista Scientific Data. Según el estudio, el deshielo de ambas superficies es responsable de aproximadamente una cuarta parte del aumento del nivel medio del mar a escala mundial.

La investigación determinó que el 84% de la pérdida de hielo se produjo por la descarga de hielo de los glaciares hacia el océano, mientras que el 16% restante correspondió al deshielo superficial. En el caso de Groenlandia, la pérdida de hielo contribuyó con 1,81 centímetros al aumento del nivel del mar, mientras que la Antártica aportó otros 1,33 centímetros.

Los datos satelitales muestran además un incremento en la pérdida de hielo durante las últimas décadas. Groenlandia pasó de perder alrededor de 60.000 millones de toneladas de hielo durante la década de 1980 a 264.000 millones de toneladas en la última década analizada. En la Antártica, la pérdida aumentó desde 48.000 millones de toneladas en los años 80 hasta 202.000 millones de toneladas durante la última década.

Entre 2020 y 2023 se registró una desaceleración temporal de las pérdidas, asociada a nevadas particularmente intensas en sectores de la Antártica Oriental y a veranos relativamente suaves en Groenlandia. Sin embargo, los investigadores señalaron que ambas superficies continúan registrando una pérdida neta de hielo cada año.


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