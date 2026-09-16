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16 de septiembre de 2026

SEREMI DE JUSTICIA DESTACA QUE YA ES LEY LA ANUNCIADA INCORPORACIÓN DE SEGUNDO JUEZ LABORAL EN MAGALLANES

La incorporación del nuevo magistrado en el tribunal laboral de Punta Arenas, se verificará al cumplirse un año desde su publicación en el Diario Oficial.

SEREMI CRISTÓBAL FERNÁNDEZ

La Ley que fortalece los tribunales laborales se publicó oficialmente este lunes, en directo beneficio de nuestra Región, aumentando la dotación de jueces laborales en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.

Como una medida que busca mejorar el acceso oportuno a la justicia, el seremi de la cartera, Cristóbal Fernández Jofré, resaltó este favorable resultado al permitir materializar tan esperado fortalecimiento operativo en un plazo bastante acotado, producto de una suma de voluntades. Agregó que “la nueva normativa responde al sostenido aumento de las causas laborales y apunta a reforzar la capacidad de nuestros tribunales para responder a mayores niveles de sobrecarga”.

A la postre, destacó que la nueva ley permitirá duplicar de uno a dos la actual dotación de jueces laborales. “Todo esto se traducirá en avanzar en la resolución de causas y entregar respuestas más oportunas a trabajadores, empleadores y empresas”, subrayó.

La incorporación del nuevo magistrado en el tribunal laboral de Punta Arenas, se verificará al cumplirse un año desde su publicación en el Diario Oficial.

Como seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fernández estuvo preocupado en 2021 durante su gestión anterior del impulso de esta iniciativa, recabando en su momento antecedentes con la colaboración de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y obteniendo la información respectiva de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, así como también, en su actual periodo, atento a los avances en la tramitación de dicho fortalecimiento.

Según las cifras oficiales de las cuentas públicas del Poder Judicial, el ingreso de causas en los tribunales laborales experimentó un marcado incremento, pasando de 26.461 en 2009 a 112.083 durante 2025 a nivel nacional.

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