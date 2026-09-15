INFORME PROYECTA MILLONARIAS OPORTUNIDADES PARA PUNTA ARENAS SI LOGRA REDUCIR LA BRECHA PORTUARIA CON USHUAIA

Un nuevo Informe comparativo portuario y de logística antártica Ushuaia vs. Punta Arenas, elaborado por el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes de la Fundación Prisma Austral, analiza las capacidades de ambas ciudades como plataformas de acceso a la Antártica y advierte que la competencia regional no se define únicamente en los puertos, sino también en la capacidad aérea y logística.

De acuerdo con el documento, durante la temporada 2023-2024 Ushuaia registró 545 recaladas, de las cuales 447 tuvieron destino antártico, mientras que la Región de Magallanes contabilizó 182 recaladas, con 123 correspondientes al Muelle Arturo Prat. El informe sostiene que el puerto argentino procesa entre 2,5 y 3,2 veces más recaladas antárticas que el conjunto de los muelles de Magallanes.

La diferencia también se observa en la infraestructura. Ushuaia cuenta con un muelle comercial de aproximadamente 610 metros, con capacidad para recibir embarcaciones de hasta 330 metros de eslora. En Punta Arenas, en tanto, el Terminal Arturo Prat tiene una capacidad que avanzaría desde los 258 metros hasta los 295 metros con su segunda etapa, mientras que el José Santos Mardones contempla una ampliación de 200 metros lineales, proyecto asociado a una inversión de aproximadamente 65 millones de dólares.

Sin embargo, el informe identifica un elemento que considera fundamental para comprender la posición real de Punta Arenas: la logística aérea antártica. El documento destaca el puente aéreo existente entre la capital regional e Isla Rey Jorge, desarrollado principalmente por operadores privados, y particularmente el rol de Grupo DAP y Antarctica21.

Grupo DAP declara realizar cerca del 76% del tráfico aéreo entre la Antártica y América, cifra que el propio informe califica como una declaración de parte que no cuenta con una metodología pública independiente. La compañía registró, según los antecedentes citados, 17 operaciones antárticas durante un solo fin de semana de febrero de 2026, transportando personal científico, logístico y técnico hacia Isla Rey Jorge.

A esta actividad se suma el modelo air-cruise desarrollado desde Punta Arenas por Antarctica21, que permite trasladar pasajeros en aproximadamente dos horas hacia Isla Rey Jorge para posteriormente embarcar en naves de expedición. El informe plantea que este modelo, junto con la conectividad aérea privada, constituye uno de los principales activos diferenciadores de la ciudad frente a Ushuaia.

El documento también recoge como una señal relevante las declaraciones realizadas el 11 de septiembre por el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien señaló que entre 25 y 30 países despliegan sus campañas antárticas desde Punta Arenas, agregando que Argentina estaría “dejando pasar esta oportunidad”. El secretario de Estado anunció, además, iniciativas destinadas a fortalecer la Base Naval Integrada de Ushuaia y convertir la Base Petrel en un polo logístico multimodal.

Para el Observatorio, este escenario constituye una señal de que Argentina busca competir por parte de la actividad multinacional que actualmente utiliza a Punta Arenas como plataforma de operaciones. El informe plantea que la ventaja aérea de la capital regional, pese a ser relevante, también enfrenta riesgos debido a las limitaciones de los aeródromos y a la necesidad de acompañarla con inversiones en infraestructura.

En materia de oportunidades económicas, el estudio plantea un escenario hipotético en que Punta Arenas lograra capturar entre un 30% y un 40% del tráfico antártico que actualmente concentra Ushuaia. Bajo esa estimación, la ciudad podría alcanzar entre 350 y 450 recaladas antárticas por temporada, entre 120 mil y 150 mil pasajeros antárticos anuales y un incremento del gasto turístico estimado entre 40 y 60 millones de dólares. El propio informe aclara que se trata de proyecciones propias y no de datos observados.

Otro de los puntos abordados corresponde al Centro Antártico Internacional (CAI). El informe cuestiona que, pese a haber sido anunciado inicialmente en 2014, la iniciativa continuaba sin obras iniciadas a marzo de 2026, y plantea que su desarrollo debería avanzar de manera sincronizada con el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y aérea.

Respecto de la perspectiva hacia 2048, el documento realiza una precisión: 2048 no corresponde al vencimiento del Tratado Antártico, cuya vigencia es indefinida. Ese año constituye la primera oportunidad para solicitar una revisión del Protocolo de Madrid, que prohíbe la minería antártica. En ese contexto, el informe sostiene que la posición de los países estará vinculada no solo a sus declaraciones, sino también a su presencia científica, infraestructura, logística y actividad sostenida en la Antártica.

Entre las principales recomendaciones, el Observatorio propone completar la segunda etapa del Terminal Prat, ejecutar la ampliación del Mardones, avanzar en el nuevo muelle naval de la Armada, fortalecer las capacidades del aeropuerto de Punta Arenas y del aeródromo Teniente Marsh, generar condiciones tributarias y administrativas competitivas para operadores antárticos y sincronizar el desarrollo del Centro Antártico Internacional con las inversiones portuarias.

La conclusión del informe apunta a que la brecha con Ushuaia no respondería a una falta de vocación antártica de Punta Arenas, sino principalmente a diferencias de infraestructura y continuidad de las inversiones. Para el Observatorio, la estrategia de largo plazo debería articular tres componentes: ciencia, infraestructura portuaria y conectividad aérea.

El informe completo, que incluye el análisis comparativo, series históricas de recaladas, infraestructura portuaria, logística aérea, proyecciones económicas, antecedentes sobre soberanía antártica hacia 2048, recomendaciones estratégicas y anexos con la verificación de las principales afirmaciones, puede ser revisado íntegramente en el documento original.

Te invitamos a leer el PDF completo para conocer en detalle las cifras, fuentes, antecedentes y proyecciones planteadas por el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de la Región de Magallanes.

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