EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG EXPONEN SUS PRODUCTOS EN LA PREVIA DEL 18 EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

​En el marco de las Fiestas Patrias, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes inauguró este lunes la Feria Mujeres que Inspiran, del Programa Mujer Emprende, en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante espacios de comercialización gratuitos en lugares de alta afluencia de público.



La muestra está ubicada en la salida de las cajas del supermercado Líder y atiende de 10:00 a 20:00 horas, salvo el jueves que cierra a las 18:00, y reúne emprendimientos de artesanía y joyería tradicional, bisutería, accesorios y tejidos, moda y diseño textil, entre otros artículos, todos elaborados por mujeres participantes del programa del SernamEG.



La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, explicó que los espacios de comercialización son parte de las acciones transversales del Programa Mujer Emprende y cumplen una función específica dentro de la trayectoria de cada emprendedora: “generan ingresos autónomos de manera inmediata y permiten difundir los productos, captar nueva clientela y generar redes. Una vitrina en un punto de alto flujo y sin costo de arriendo actúa directamente sobre la barrera de acceso al mercado, que es donde se concentra buena parte de la brecha que enfrentan las mujeres que emprenden”.



Cabe señalar que, de acuerdo con la VIII Encuesta de Microemprendimiento, levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía entre mayo y agosto de 2025, un 60,8% de las mujeres inició su microemprendimiento por necesidad, frente a un 41,6% de los hombres, y su ganancia media mensual equivale a menos de la mitad de la que obtienen ellos.



Entre las expositoras está Katherine Valenzuela, de Bichy Store, emprendimiento de productos de cuidado capilar, corporal y facial, además de accesorios, mochilas y bandoleras. Tras cinco años de trabajo, esta es su primera feria. “Como soy del rubro del comercio, muchas veces quedaba fuera de estas instancias, así que para mí esto es una oportunidad de que la gente conozca mi marca y vea lo que vendo. El programa ha sido muy completo, me ha entregado información que sirve y me permitió conocer a otras emprendedoras de la región. A las mujeres que recién están comenzando les diría que se atrevan y que prueben, porque no todos los días son buenos, pero hay días excelentes”, señaló.



La instancia se suma a las medidas que el Gobierno ha impulsado para fortalecer los ingresos propios de las mujeres. La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó que “el Gobierno ha puesto la autonomía económica de las mujeres en el centro de su agenda, y esta feria es una expresión de ese compromiso en Magallanes. A través de la iniciativa Modo Empleo se incorporaron mil millones de pesos adicionales a los Programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar, porque sin ingresos propios no hay autonomía posible. Cuando una mujer de nuestra región puede vender lo que produce, se fortalece ella, su familia y la economía local”.



Esta feria se enmarca en el trabajo colaborativo que SernamEG Magallanes y el Mall Espacio Urbano Pionero desarrollan desde hace varios años, y que ambas instituciones proyectan formalizar en un convenio de colaboración. En la inauguración acompañaron a las autoridades del Servicio el Center Manager del recinto, Freddy Tapia Aballay, y la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda.

