Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

15 de septiembre de 2026

EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG EXPONEN SUS PRODUCTOS EN LA PREVIA DEL 18 EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

La Feria “Mujeres que Inspiran” del Programa Mujer Emprende del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes se desarrolla hasta el jueves 17 de septiembre en la salida de las cajas del supermercado Líder.

ME 2

​En el marco de las Fiestas Patrias, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes inauguró este lunes la Feria Mujeres que Inspiran, del Programa Mujer Emprende, en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas. La iniciativa busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres mediante espacios de comercialización gratuitos en lugares de alta afluencia de público.

 
La muestra está ubicada en la salida de las cajas del supermercado Líder y atiende de 10:00 a 20:00 horas, salvo el jueves que cierra a las 18:00, y reúne emprendimientos de artesanía y joyería tradicional, bisutería, accesorios y tejidos, moda y diseño textil, entre otros artículos, todos elaborados por mujeres participantes del programa del SernamEG.

 
La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, explicó que los espacios de comercialización son parte de las acciones transversales del Programa Mujer Emprende y cumplen una función específica dentro de la trayectoria de cada emprendedora: “generan ingresos autónomos de manera inmediata y permiten difundir los productos, captar nueva clientela y generar redes. Una vitrina en un punto de alto flujo y sin costo de arriendo actúa directamente sobre la barrera de acceso al mercado, que es donde se concentra buena parte de la brecha que enfrentan las mujeres que emprenden”.

 
Cabe señalar que, de acuerdo con la VIII Encuesta de Microemprendimiento, levantada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Economía entre mayo y agosto de 2025, un 60,8% de las mujeres inició su microemprendimiento por necesidad, frente a un 41,6% de los hombres, y su ganancia media mensual equivale a menos de la mitad de la que obtienen ellos.

 
Entre las expositoras está Katherine Valenzuela, de Bichy Store, emprendimiento de productos de cuidado capilar, corporal y facial, además de accesorios, mochilas y bandoleras. Tras cinco años de trabajo, esta es su primera feria. “Como soy del rubro del comercio, muchas veces quedaba fuera de estas instancias, así que para mí esto es una oportunidad de que la gente conozca mi marca y vea lo que vendo. El programa ha sido muy completo, me ha entregado información que sirve y me permitió conocer a otras emprendedoras de la región. A las mujeres que recién están comenzando les diría que se atrevan y que prueben, porque no todos los días son buenos, pero hay días excelentes”, señaló.

 
La instancia se suma a las medidas que el Gobierno ha impulsado para fortalecer los ingresos propios de las mujeres. La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó que “el Gobierno ha puesto la autonomía económica de las mujeres en el centro de su agenda, y esta feria es una expresión de ese compromiso en Magallanes. A través de la iniciativa Modo Empleo se incorporaron mil millones de pesos adicionales a los Programas Mujer Emprende y Mujeres Jefas de Hogar, porque sin ingresos propios no hay autonomía posible. Cuando una mujer de nuestra región puede vender lo que produce, se fortalece ella, su familia y la economía local”.

 
Esta feria se enmarca en el trabajo colaborativo que SernamEG Magallanes y el Mall Espacio Urbano Pionero desarrollan desde hace varios años, y que ambas instituciones proyectan formalizar en un convenio de colaboración. En la inauguración acompañaron a las autoridades del Servicio el Center Manager del recinto, Freddy Tapia Aballay, y la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda.

expoemergencia

EXPO EMERGENCIA 2026 REUNIRÁ EN PUNTA ARENAS A LOS ORGANISMOS DE RESPUESTA Y PREVENCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE KAST CUESTIONA A BORIC POR DECRETO ARGENTINO SOBRE MAGALLANES: “FUE PARA ALLÁ Y NO TENGO CLARIDAD DE QUE HAYAN MENCIONADO ESTE TEMA”

Leer Más

​En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.

​En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.

KAST-BORIC-MILEI-768x432
nuestrospodcast
pistola13092026

CARABINEROS DETIENE A SUJETO QUE PORTABA ARMA DE FUEGO Y LE INCAUTA PISTOLA CALIBRE .22 CON CUATRO MUNICIONES EN PUNTA ARENAS

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
ME 2

EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG EXPONEN SUS PRODUCTOS EN LA PREVIA DEL 18 EN EL MALL ESPACIO URBANO PIONERO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ruthgodoy

ESCRITORA MAGALLÁNICA RUTH GODOY DISTINCIÓN INTERNACIONAL “MASTER DEL PENSAMIENTO Y LA PALABRA ESCRITA 2026”

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Emergencia Paso Tamar 2

ARMADA ACTIVÓ OPERATIVO POR INCENDIO DE MOTONAVE EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.