DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO

El presidente de la comisión de Defensa, Álvaro Carter, calificó los dichos como “completamente erróneos” y sostuvo que no existen patrullajes combinados entre Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes ni en el Mar de Drake. Según el parlamentario, las operaciones compartidas entre ambos países se desarrollan en la Antártica.

En la misma línea, la diputada Catalina del Real señaló que las declaraciones generan preocupación y pidió una respuesta de las autoridades chilenas. La parlamentaria sostuvo que no deben confundirse los límites territoriales establecidos en los tratados entre ambos países.

La diputada Francesca Muñoz también cuestionó las afirmaciones del ministro argentino y llamó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa a aclarar el alcance de los ejercicios mencionados. A su juicio, no se debe relativizar el control chileno sobre las aguas australes.

Por su parte, el diputado republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, calificó como “completamente falsas” las declaraciones sobre supuestos patrullajes conjuntos en Magallanes y afirmó que las únicas operaciones de este tipo entre Chile y Argentina se realizan en la Antártica. El parlamentario sostuvo además que las Fuerzas Armadas argentinas no patrullan ni administran territorio de la Región de Magallanes.

​

