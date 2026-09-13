13 de septiembre de 2026
AUSTRO CHILE RENUEVA SU DIRECTORIO TRAS ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS
La Asociación de Empresas de Turismo Austro Chile realizó su Asamblea Anual de Socios, instancia en la que se revisó el trabajo desarrollado durante el último período y se abordaron los desafíos para el futuro del turismo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Durante el encuentro también se presentó el nuevo directorio de la organización, que estará a cargo de continuar el trabajo asociativo de sus integrantes y abordar los desafíos vinculados al desarrollo turístico regional.
La actividad se llevó a cabo en dependencias del Hotel Cabo de Hornos y reunió a representantes de las empresas socias de Austro Chile. La organización agradeció a sus integrantes por su participación y destacó el trabajo conjunto en torno al turismo de la región.
Entre los integrantes del nuevo directorio se encuentran dos conductoras de Radio Polar, quienes pasan a formar parte de la instancia directiva de la asociación. La nueva composición del directorio marca una nueva etapa para Austro Chile, que reúne a empresas vinculadas a la actividad turística de Magallanes.
Desde la organización señalaron que continuarán trabajando para impulsar el turismo regional y proyectar a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino turístico de alcance internacional.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.