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13 de septiembre de 2026

AUSTRO CHILE RENUEVA SU DIRECTORIO TRAS ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

​La Asociación de Empresas de Turismo Austro Chile realizó su Asamblea Anual de Socios, instancia en la que se revisó el trabajo desarrollado durante el último período y se abordaron los desafíos para el futuro del turismo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

asamblea

Durante el encuentro también se presentó el nuevo directorio de la organización, que estará a cargo de continuar el trabajo asociativo de sus integrantes y abordar los desafíos vinculados al desarrollo turístico regional.

La actividad se llevó a cabo en dependencias del Hotel Cabo de Hornos y reunió a representantes de las empresas socias de Austro Chile. La organización agradeció a sus integrantes por su participación y destacó el trabajo conjunto en torno al turismo de la región.

Entre los integrantes del nuevo directorio se encuentran dos conductoras de Radio Polar, quienes pasan a formar parte de la instancia directiva de la asociación. La nueva composición del directorio marca una nueva etapa para Austro Chile, que reúne a empresas vinculadas a la actividad turística de Magallanes.

Desde la organización señalaron que continuarán trabajando para impulsar el turismo regional y proyectar a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino turístico de alcance internacional.


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