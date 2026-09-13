AUSTRO CHILE RENUEVA SU DIRECTORIO TRAS ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

Durante el encuentro también se presentó el nuevo directorio de la organización, que estará a cargo de continuar el trabajo asociativo de sus integrantes y abordar los desafíos vinculados al desarrollo turístico regional.

La actividad se llevó a cabo en dependencias del Hotel Cabo de Hornos y reunió a representantes de las empresas socias de Austro Chile. La organización agradeció a sus integrantes por su participación y destacó el trabajo conjunto en torno al turismo de la región.

Entre los integrantes del nuevo directorio se encuentran dos conductoras de Radio Polar, quienes pasan a formar parte de la instancia directiva de la asociación. La nueva composición del directorio marca una nueva etapa para Austro Chile, que reúne a empresas vinculadas a la actividad turística de Magallanes.

Desde la organización señalaron que continuarán trabajando para impulsar el turismo regional y proyectar a Magallanes y la Antártica Chilena como un destino turístico de alcance internacional.

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