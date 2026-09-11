CONTROL EFECTIVO EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ A BORDO DE FERRY DE CONECTIVIDAD

Un operativo de fiscalización preventiva desarrollado este 10 de septiembre en el muelle de conectividad de bahía Chilota permitió el decomiso de centolla y pulpo procesado que eran transportados de manera irregular a bordo del ferry de conectividad.

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, en conjunto con el binomio canino de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, en el marco de las labores de resguardo del recurso pesquero en la zona austral.

Cerca de las 11:00 horas, la patrulla Policía Marítima inició la fiscalización a bordo de la nave con apoyo del ejemplar canino. Pasadas las 13:45 horas, mientras se revisaba la bodega de equipaje del ferry, el can dio una alerta positiva sobre un bolso almacenado en el lugar.

Tras realizar las gestiones para identificar al dueño del equipaje —sin resultados—, la patrulla procedió a la apertura del bolso en presencia del primer oficial y del capitán de la nave. En su interior se detectó centolla y pulpo procesado, tras lo cual el equipaje fue trasladado a dependencias de la Capitanía de Puerto.

En el marco de la Ley de Pesca, la Autoridad Marítima efectuó el decomiso de los productos por hallazgo y notificó al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir y al Servicio de Salud de Magallanes. Una vez recibida la resolución sanitaria correspondiente, se procederá con la destrucción de los productos incautados.

El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, señaló que "la Autoridad Marítima se encuentra en constantes operativos de fiscalización y control, cumpliendo con los protocolos establecidos, manteniendo despliegues y contribuyendo a la seguridad de la Región de Magallanes Antártica Chilena".

Durante horas de la tarde, en el ferry de conectividad entre Porvenir y Punta Arenas, la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego entregó los antecedentes correspondientes de un pasajero que se trasladaba con orden de detención pendiente, el cual fue detenido por la Policía de Investigaciones en el terminal Tres Puentes de Punta Arenas.

Desde la Autoridad Marítima destacaron que este tipo de operativos preventivos buscan resguardar la explotación sustentable de los recursos hidrobiológicos y velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el traslado de productos del mar en la región, ejerciendo el control efectivo del Estrecho de Magallanes.