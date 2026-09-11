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11 de septiembre de 2026

PROGRAMA BARIÁTRICO DE REDSALUD MAGALLANES ABORDA LA OBESIDAD DESDE UNA MIRADA MULTIDISCIPLINARIA

Buenos días región

redsaludmagallanes

El médico cirujano de RedSalud Magallanes conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre la evolución de la cirugía de obesidad, el rol del acompañamiento posterior a las intervenciones y la necesidad de que los pacientes opten por centros que cuenten con equipos especializados y estándares de calidad.

Durante la entrevista, el Dr. Jorge Cárcamo explicó que el tratamiento de la obesidad ha experimentado una importante evolución durante las últimas décadas, pasando de un enfoque principalmente quirúrgico a un modelo integral que contempla distintas áreas profesionales y un seguimiento prolongado.

El especialista señaló que comenzó a realizar cirugía de obesidad en Punta Arenas en 2007 y que actualmente RedSalud forma parte de una red nacional que permite abordar las distintas etapas asociadas al tratamiento de la obesidad.

En ese contexto, Cárcamo puso especial énfasis en la necesidad de que los pacientes sean evaluados y acompañados por un equipo multidisciplinario, tanto antes como después de una eventual intervención quirúrgica.



“El tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico en sus diversas etapas, es decir, la evaluación preoperatoria, la cirugía, lo ideal en el mismo centro y que el seguimiento de ese enfermo en el tiempo sea realizado, claro, por un equipo multidisciplinario”, explicó.


El médico también hizo un llamado a los pacientes a tener especial cuidado con la información que encuentran en internet y, particularmente, en redes sociales, donde aseguró que existe una gran cantidad de contenidos que no necesariamente cuentan con respaldo científico.



“La verdad que la información que se entrega ahí es muy mala. Es terrible, la verdad, la manera que se entrega, los consejos que se dan a los enfermos no tienen nada que ver con la evidencia científica, con la información médica disponible”, afirmó.


Por ello, recomendó que quienes estén considerando un tratamiento médico o quirúrgico para la obesidad recurran a centros establecidos y profesionales capacitados para resolver sus dudas y determinar cuál es la alternativa más adecuada para cada paciente.


El desafío del seguimiento

Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue la importancia de mantener la adherencia al tratamiento después de una cirugía bariátrica. Cárcamo sostuvo que el procedimiento debe entenderse como parte de un proceso que requiere cambios de hábitos y acompañamiento durante un período prolongado.

Según explicó, la experiencia clínica muestra que una parte importante de los pacientes deja de asistir a sus controles durante el primer año posterior a la intervención.



“Aproximadamente de 10 pacientes, de 10 personas que uno opera, yo diría que completan el tratamiento del año menos de la mitad. Menos de la mitad. Cinco llegan a sus controles del primer año postoperatorio y otros cinco simplemente se pierden en el camino”, señaló.


Para el especialista, esta situación puede afectar los resultados a largo plazo, ya que el éxito de una cirugía bariátrica no debería medirse exclusivamente por la cantidad de kilos que logra perder una persona.



“Al decir exitoso no me refiero a que el enfermo baje de peso. No necesariamente. Me refiero a que modifique sus hábitos y que esa modificación de hábitos vaya asociada a una solución de sus enfermedades asociadas. Diabetes, hipertensión, alteraciones de las grasas de la sangre, hígado graso, etcétera”, explicó.


En esa línea, Cárcamo recalcó que tanto el paciente como las instituciones tienen responsabilidades dentro del proceso. Mientras el paciente debe mantener su compromiso y adherencia a las indicaciones, los centros de salud deben proporcionar las condiciones y profesionales necesarios para acompañar adecuadamente cada etapa.


Acreditación de centros

Durante la entrevista también se abordó el programa ARCO, iniciativa de acreditación impulsada por la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad en este tipo de procedimientos, mediante la evaluación de centros, profesionales y resultados.

Cárcamo explicó que el sistema busca entregar mayores garantías respecto de la preparación de los equipos y de la capacidad de los establecimientos para enfrentar eventuales complicaciones.



“No quiere decir que necesariamente si uno se va a operar en un centro acreditado no va a tener ninguna complicación. No. Lo que quiere decir es que los profesionales que lo atiendan tienen la capacitación necesaria para atenderlo y que si se presenta alguna complicación en algún momento de la evolución, el centro cuenta con todos los elementos necesarios para poder diagnosticar y tratar esa complicación”, precisó.


El médico destacó que RedSalud Magallanes, en Punta Arenas, se encuentra entre los centros de la red que cuentan con esta acreditación, junto con establecimientos ubicados en otras zonas del país.


Mayor acceso mediante Bono PAD

Otro de los factores analizados fue el acceso a este tipo de intervenciones. Cárcamo destacó el papel que ha cumplido el Bono PAD, especialmente para pacientes Fonasa, al permitir acceder a cirugías con un costo conocido y fijo.

El especialista indicó que durante 2025 se realizaron en Chile, según estimaciones mencionadas durante la entrevista, entre 25 mil y 30 mil cirugías bariátricas, y que una proporción importante correspondió a pacientes Fonasa.

En cuanto al perfil de quienes recurren a estos procedimientos, señaló que, pese al aumento de las intervenciones, las características generales de los pacientes no han cambiado significativamente durante los últimos años, predominando mujeres adultas jóvenes o de mediana edad.

Finalmente, el Dr. Jorge Cárcamo invitó a las personas que tengan una indicación médica o inquietudes respecto de la cirugía bariátrica a buscar orientación profesional y acceder a una evaluación integral antes de tomar una decisión.

El especialista explicó que RedSalud Magallanes cuenta con una enfermera coordinadora, Pamela Salazar, quien puede entregar información inicial y orientar a los pacientes hacia el cirujano y posteriormente al equipo multidisciplinario encargado de realizar el estudio previo a la cirugía.



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