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10 de septiembre de 2026

PROBLEMAS CON FIBRA ÓPTICA DE MOVISTAR AFECTAN OPERACIONES DE EMPRESAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Los problemas de conectividad se han repetido durante los últimos días, generando dificultades para el normal funcionamiento de actividades comerciales y laborales.

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Reiteradas fallas en el servicio de internet de Movistar han generado preocupación entre usuarios y empresas que desarrollan sus actividades en el centro de Punta Arenas, quienes durante los últimos días han experimentado interrupciones y dificultades para recuperar la conectividad.
Los inconvenientes se han presentado de manera reiterada, afectando el normal funcionamiento de distintos servicios y operaciones que dependen directamente de una conexión estable a internet para desarrollar sus actividades.

La situación adquiere especial relevancia en el sector céntrico de la capital regional, donde distintas empresas utilizan la conectividad para sus sistemas de atención, comunicaciones, pagos, plataformas digitales y otros procesos necesarios para su funcionamiento diario.

Para las empresas, una interrupción prolongada del servicio puede traducirse en retrasos, dificultades para atender clientes y problemas para mantener operativos sistemas que requieren conexión permanente, generando eventuales perjuicios a sus actividades.

Los usuarios afectados esperan que la empresa pueda entregar una solución definitiva a los problemas registrados y, especialmente, mejorar los tiempos de atención y respuesta ante nuevas interrupciones del servicio.

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