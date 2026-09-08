O.S.7 DETIENE A HOMBRE DE 28 AÑOS Y DECOMISA MÁS DE 124 GRAMOS DE MARIHUANA Y 21 PLANTAS EN PUNTA ARENAS

Un procedimiento desarrollado este lunes 7 de septiembre por personal de la sección especializada O.S.7 de Carabineros Punta Arenas, tras un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía Local de la capital regional, permitió detener a un hombre adulto de 28 años e incautar diversas especies asociadas a una infracción a la Ley 20.000.

Las diligencias policiales se concretaron en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward, donde los funcionarios lograron identificar un total de 21 plantas de cannabis sativa, además de 124 gramos y 700 miligramos de marihuana.

Durante el procedimiento también fueron incautados una pesa digital y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las diligencias correspondientes.

El detenido es un hombre de 28 años, quien, de acuerdo con los antecedentes proporcionados, no registra antecedentes penales.

Tras su detención, el sujeto quedó a disposición de la justicia y deberá pasar a control de detención durante este martes 8 de septiembre, por una infracción contemplada en la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El procedimiento forma parte de las labores investigativas desarrolladas por Carabineros, a través de su sección especializada O.S.7, en coordinación con el Ministerio Público para detectar y perseguir delitos relacionados con el tráfico y microtráfico de drogas en la Región de Magallanes.