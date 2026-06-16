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16 de junio de 2026

DETIENEN A HOMBRE QUE INTENTABA INGRESAR MÁS DE 8 KILOS DE COCAÍNA OCULTA EN TARROS A PUNTA ARENAS

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

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En Punta Arenas, región de Magallanes, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre —chileno y mayor de edad— que intentaba ingresar más de 8 kilos de cocaína oculta en tarros.

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

El “clavo” hermético: Más de 8 kilos de cocaína ocultos en latas

La investigación de la PDI se activó oportunamente luego de que los sistemas de fiscalización fronteriza, aduanera o de seguridad postal detectaran severas anomalías e inconsistencias en la densidad y el contenido de un envío calificado como sospechoso en la cadena de distribución.

Al abrir e inspeccionar las cajas del envío, se confirmó el hallazgo e incautaron un total exacto de más de 8 kilos de clorhidrato de cocaína. Con el fin de evadir de forma deliberada el olfato de los canes detectores de drogas y los escáneres de rayos X de las aduanas, el polvo blanco venía dosificado, sellado y enmascarado al interior de tarros y envases de conserva de uso comestible, un sofisticado “clavo” (ocultamiento) industrial ideado para camuflar el contrabando en la pampa.

Entrega vigilada y captura fulminante en la sucursal

Una vez detectado el cargamento criminal, el Ministerio Público coordinó un operativo táctico de flagrancia. El receptor de la mercancía ilícita, cuya identidad civil se mantiene bajo estricta reserva procesal para no entorpecer los flecos de la indagatoria, acudió confiado y de forma presencial hasta la oficina de encomiendas a reclamar y retirar la caja con los tarros adulterados.

El sujeto concretó el trámite comercial sin sospechar en ningún momento que los detectives de la PDI ya le seguían la pista mediante vigilancias discretas en el perímetro del local.

Apenas el imputado tomó posesión física de la encomienda y se disponía a abandonar el recinto, las patrullas policiales irrumpieron de sorpresa en el sitio, reduciéndolo y materializando su captura en flagrancia de manera inmediata.

El detenido será puesto a disposición de la justicia local durante las próximas horas de esta jornada para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos ante el Juzgado de Garantía.

Fuente: biobiochile.cl 

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