LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZA SEXTA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE CUENTACUENTOS EN PUERTO NATALES

Los días 2 y 3 de septiembre, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales realizó la sexta versión de su Festival de Cuentacuentos, iniciativa vinculada a las Estrategias de Transición Educativa (ETE) y al fomento lector. La actividad reunió a niños y niñas de Prekínder a 2° Básico de distintos establecimientos de la comuna.

Durante las dos jornadas, el gimnasio del establecimiento fue escenario de presentaciones basadas en relatos como Blancanieves y los siete enanitos, El Flautista de Hamelín, La Leyenda del Copihue y Pinocho, entre otros. La actividad contó con la participación de las familias, educadores, estudiantes e invitados especiales, además del equipo directivo del liceo.

La apertura de la primera jornada estuvo a cargo de los talleres musicales “Pequeñas Melodías” y “Taller Instrumental”, que interpretaron “Al tun tun”. En la segunda jornada participaron “Voces del 2° Ciclo” y el “Taller Instrumental”, quienes presentaron un popurrí de canciones de Violeta Parra. El desarrollo del festival también fue registrado y difundido por Salesianos TV para la comunidad natalina.

En esta edición participaron la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, la Escuela Capitán Juan Ladrillero, el Colegio Última Esperanza y el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano. El rector del establecimiento, Alex Contreras N., destacó el crecimiento de la actividad y el trabajo realizado por docentes, asistentes y apoderados para concretarla.

La sexta versión del Festival de Cuentacuentos fue financiada con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), en el marco del Plan de Mejoramiento Educativo. La iniciativa busca acercar la literatura a niños y niñas de la comuna y generar espacios de encuentro entre las comunidades educativas de Puerto Natales.