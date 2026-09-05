SOCIEDAD AUSTRAL DE DEBATE CONCLUYÓ SU LIGA DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

La Sociedad Austral de Debate (SAUD) concluyó su Liga de Invierno, competencia desarrollada en dos jornadas durante agosto en Punta Arenas. El primer encuentro se realizó el 8 de agosto en el Liceo Polivalente Sara Braun, mientras que el cierre tuvo lugar el sábado 29 de agosto en el Colegio Pierre Faure.

La instancia reunió a más de 70 estudiantes de establecimientos como el Colegio Alemán, Colegio Charles Darwin, Colegio Luterano, Colegio Pierre Faure, Escuela Juan Williams, INSUCO José Menéndez, Liceo J. B. Contardi, Liceo Polivalente Sara Braun y Liceo Politécnico C. S. H. La competencia contempló seis rondas de debate y participantes desde 7º básico hasta 4º medio, distribuidos en las categorías Magalhaes y Drake.

En la categoría Magalhaes, correspondiente a estudiantes de 7º básico a 1º medio, los equipos del Colegio Charles Darwin obtuvieron el primer y tercer lugar, mientras que el Liceo J. B. Contardi alcanzó el segundo puesto. En la categoría Drake, de 2º a 4º medio, el Liceo J. B. Contardi consiguió el primer y segundo lugar, seguido por un equipo del Colegio Pierre Faure en el tercer puesto.

La actividad también contó con estudiantes de la Universidad de Magallanes como parte del panel de jueces. Entre ellos estuvieron Constanza Ramírez y Sofía Vidal, egresadas del Colegio Pierre Faure y recientemente finalistas de la Competencia Inter Sociedades para Novatos de Educación Superior.

La Liga de Invierno sirvió además como preparación para próximas competencias, entre ellas el Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo 2026 del Ministerio de Educación, programado para septiembre, y el Torneo de Debate de la Sociedad Austral de Debate, que se realizará en octubre y que contempla también una categoría de discursos.